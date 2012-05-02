Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей

2 мая, ZRPRESS. Роспотребнадзор намерен организовать проведение внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность детских оздоровительных лагерей.

Соответствующий приказ № 484 от 28 апреля 2012 года представлен на сайте ведомства.

При этом намечено проверить лиц, проверка которых не предусмотрена сводным планом проведения плановых проверок на 2012 год.

«Золотой Рог».