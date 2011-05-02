Социологи неожиданно выяснили: Россия - страна счастливых людей

Россияне в целом довольны жизнью и считают себя счастливыми (71%), показал опрос, проведенный службой "Среда" по среди 1500 жителей 44 регионов РФ.

Большинство "счастливчиков" среди студентов и учащихся (86%), предпринимателей и руководителей (84%), а также респондентов с высшим образованием (80%). Как рассказали социологи, несчастными себя считают только 19% россиян. Чаще всего это женщины, а также граждане с образованием ниже среднего и малообеспеченные граждане, которым не хватает денег даже на еду, сообщает NEWSru.com.