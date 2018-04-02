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Владелец "дальневосточного гектара" в Приморье оформил его в виде Бэтмена
Некоторые новоиспеченные обладатели участков на Дальнем Востоке откровенно насмехаются над «гектарной» госпрограммой
Россиянин решил оформить «дальневосточный гектар» в виде символа Бэтмена — героя американских комиксов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Участок можно найти на сайте НаДальнийВосток.рф.
Границы участка находятся на юге Приморского края близ побережья Японского моря и выходят к бухте Бойсмана. Этот «дальневосточный гектар» пока не прошел оформление и постановку на кадастровый учет, поэтому официального владельца у него еще нет, уточняет сахалинский портал АСТВ.
Программа «Дальневосточный гектар» позволяет любому россиянину бесплатно на пять лет получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, а через три года задекларировать ход его освоения.
Спустя пять лет участок можно получить в собственность или длительную аренду. Если в течение этого срока освоение участка начато не было, заявитель теряет на него все права.
По данным Минвостокразвития, уже поступило более 113 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» — 37,5 тысячи участков были переданы заявителям в пользование, почти 76 тысяч заявок находятся на рассмотрении.
Фото Astv.Ru.
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