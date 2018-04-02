www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.26 р. 100 JPY: 53.93 р.
EUR: 70.56 р. 10 CNY: 91.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Владелец "дальневосточного гектара" в Приморье оформил его в виде Бэтмена

02 Апреля 2018, 11:35 | Дальний Восток

Некоторые новоиспеченные обладатели участков на Дальнем Востоке откровенно насмехаются над «гектарной» госпрограммой

Россиянин решил оформить «дальневосточный гектар» в виде символа Бэтмена — героя американских комиксов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Участок можно найти на сайте НаДальнийВосток.рф.

Границы участка находятся на юге Приморского края близ побережья Японского моря и выходят к бухте Бойсмана. Этот «дальневосточный гектар» пока не прошел оформление и постановку на кадастровый учет, поэтому официального владельца у него еще нет, уточняет сахалинский портал АСТВ.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет любому россиянину бесплатно на пять лет получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, а через три года задекларировать ход его освоения.

Спустя пять лет участок можно получить в собственность или длительную аренду. Если в течение этого срока освоение участка начато не было, заявитель теряет на него все права.

По данным Минвостокразвития, уже поступило более 113 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» — 37,5 тысячи участков были переданы заявителям в пользование, почти 76 тысяч заявок находятся на рассмотрении.

Фото Astv.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кадастровый учет  Галушка  минвостокразвития  гектар  земля  надальнийвосток.рф  Дальний Восток  полпред  Трутнев  дальневосточный гектар  участок  заявка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru