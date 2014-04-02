В Приморье будут перерабатывать только местные радиоактивные отходы. Об этом на прошедшей неделе рассказал глава госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО во время своего визита в Дальневосточный центр «ДальРАО» в поселке Дунай.

Глава «Росатома» подчеркнул, что ввозить в Приморье ядерные отходы из других регионов не планируется. По словам Сергея Кириенко, переработка радиоактивных отходов - важная экологическая задача для региона: «Министерство обороны передало нам отслужившие атомные подводные лодки и отработанное топливо. Главной нашей задачей стало обеспечение переработки и безопасное хранение этих объектов (на фото реакторные блоки подлодок на хранении). И коллективу «ДальРАО» удалось с поставленной задачей справиться. На Дальнем Востоке сейчас нет радиационно-опасных объектов. Из всех атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ, выгружено топливо. Создание в регионе центра по переработке радиоактивных отходов позволит извлечь из временных хранилищ все радиоактивные материалы в регионе. В региональном центре будут перерабатывать радиоактивные отходы, спрессовывать и упаковать их в надежные и безопасные контейнеры», - сообщил Сергей Кириенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.