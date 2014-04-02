Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке сейчас нет радиационно-опасных объектов
В Приморье будут перерабатывать только местные радиоактивные отходы. Об этом на прошедшей неделе рассказал глава госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО во время своего визита в Дальневосточный центр «ДальРАО» в поселке Дунай.
Глава «Росатома» подчеркнул, что ввозить в Приморье ядерные отходы из других регионов не планируется. По словам Сергея Кириенко, переработка радиоактивных отходов - важная экологическая задача для региона: «Министерство обороны передало нам отслужившие атомные подводные лодки и отработанное топливо. Главной нашей задачей стало обеспечение переработки и безопасное хранение этих объектов (на фото реакторные блоки подлодок на хранении). И коллективу «ДальРАО» удалось с поставленной задачей справиться. На Дальнем Востоке сейчас нет радиационно-опасных объектов. Из всех атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ, выгружено топливо. Создание в регионе центра по переработке радиоактивных отходов позволит извлечь из временных хранилищ все радиоактивные материалы в регионе. В региональном центре будут перерабатывать радиоактивные отходы, спрессовывать и упаковать их в надежные и безопасные контейнеры», - сообщил Сергей Кириенко.
Новости тематики
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Гран-при "Живой тайги"-2018 улетит в Приамурье
- Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу китов
- В заповеднике "Командорский" зафиксировали первого новорожденного теленка северного оленя
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность
- ХII Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики "Живая тайга"-2018 пройдет в 8 номинациях
- Жители Сахалина и Курил задыхаются от гор мусора
- Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"
- Россия признана второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире
Новости раздела
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде