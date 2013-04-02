www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке вновь ожидается дождь с мокрым снегом

02 Апреля 2013, 00:01 | Дальний Восток

С приходом апреля погодная ситуация на Дальнем Востоке пока мало меняется. Очередной циклон баламутит центральную часть Охотского моря. А в континентальных районах синоптическую ситуацию определяет область повышенного давления. По-прежнему очень холодно в Магаданской области. К счастью, Приморье, а вместе с ним и Хабаровский край находятся в тыловой части циклона, посему все в нашем крае сведется к незначительным осадкам. В температурном плане особых перемен не ожидается.

Во вторник, во ВЛАДИВОСТОКЕ вновь ожидается дождь с мокрым снегом. Дневная температура в ближайшую неделю будет доходить до 2-7 градусов тепла. А после захода солнца температурный фон в столице Приморья все еще понижается до минус 1-4.

Вновь в среду возможны осадки в виде дождя и мокрого снега у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она поднимется до 2-5 градусов мороза. С наступлением сумерек воздух в городе на берегу Амура остывает до 5-10 ниже нуля.

Во вторник и среду ожидаются осадки в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура выше 3-6 градусов мороза вряд ли поднимется. Ночной температурный фон в столице Амурской области пока еще больше зимний, нежели весенний – до минус 7-12.

Похоже, что на этой неделе в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ никаких осадков не будет – так уверяют синоптики. Что касается дневной температуры, то она сохранится на уровне 0-3 градусов тепла. По ночам в столице островной области воздух все еще остывает до минус 2-6.

По-прежнему холодно в МАГАДАНЕ – даже днем температура все еще удерживается на уровне 8-14 градусов мороза. Осадков, правда, в ближайшие семь дней вроде бы не предвидится. Ночью же морозы крепчают до минус 14-18.

Также безосадочной обещает быть текущая неделя и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. В дневные часы температура подрастет до 1-4 градусов тепла. Ночной температурный фон в столице Камчатского края не превысит минус 1-3.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги: погода 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru