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Во Владивостоке вновь ожидается дождь с мокрым снегом
С приходом апреля погодная ситуация на Дальнем Востоке пока мало меняется. Очередной циклон баламутит центральную часть Охотского моря. А в континентальных районах синоптическую ситуацию определяет область повышенного давления. По-прежнему очень холодно в Магаданской области. К счастью, Приморье, а вместе с ним и Хабаровский край находятся в тыловой части циклона, посему все в нашем крае сведется к незначительным осадкам. В температурном плане особых перемен не ожидается.
Во вторник, во ВЛАДИВОСТОКЕ вновь ожидается дождь с мокрым снегом. Дневная температура в ближайшую неделю будет доходить до 2-7 градусов тепла. А после захода солнца температурный фон в столице Приморья все еще понижается до минус 1-4.
Вновь в среду возможны осадки в виде дождя и мокрого снега у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она поднимется до 2-5 градусов мороза. С наступлением сумерек воздух в городе на берегу Амура остывает до 5-10 ниже нуля.
Во вторник и среду ожидаются осадки в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура выше 3-6 градусов мороза вряд ли поднимется. Ночной температурный фон в столице Амурской области пока еще больше зимний, нежели весенний – до минус 7-12.
Похоже, что на этой неделе в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ никаких осадков не будет – так уверяют синоптики. Что касается дневной температуры, то она сохранится на уровне 0-3 градусов тепла. По ночам в столице островной области воздух все еще остывает до минус 2-6.
По-прежнему холодно в МАГАДАНЕ – даже днем температура все еще удерживается на уровне 8-14 градусов мороза. Осадков, правда, в ближайшие семь дней вроде бы не предвидится. Ночью же морозы крепчают до минус 14-18.
Также безосадочной обещает быть текущая неделя и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. В дневные часы температура подрастет до 1-4 градусов тепла. Ночной температурный фон в столице Камчатского края не превысит минус 1-3.
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