Пассажиры Дальневосточной железной дороги отказываются от бумажных билетов

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. На Дальневосточной железной дороге с начала 2012 года заказано и оплачено через Интернет более 40,8 тыс. билетов, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Из них услугами электронной регистрации, позволяющей осуществить посадку в поезд без бумажного билета, предъявив только документ, удостоверяющий личность, воспользовались более 15,1 тыс. пассажиров, что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

В марте 2012 года число пассажиров, заказавших и оплативших через Интернет билеты превысило 15,7 тыс. (+83% к февралю 2011 года). Из них около 5,6 тыс. воспользовались электронной регистрацией.

Подробную информацию об электронной регистрации пассажиров можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД».



Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».