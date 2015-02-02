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В Крым приморцев заманивают бонусным бизнес-классом

02 Февраля 2015, 14:22 | Дальний Восток

В период со 2 по 6 февраля 2015 года первые 30 пассажирам, которые приобретут авиабилеты эконом-класса на летние рейсы по маршруту Хабаровск – Симферополь или Владивосток – Симферополь, авиакомпания предоставит возможность совершить перелет в салоне класса повышенной комфортности бесплатно.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании ORENAIR, такая акция пройдет на этой неделе для пассажиров, вылетающих из Владивостока и Хабаровска в Симферополь.

Напомним, что рейсы в Симферополь будут выполняться с 1 июня 2015 года еженедельно, с частотой 1 раз в неделю на современных и комфортабельных авиалайнерах Boeing 777-200. В полете пассажирам предложат питание и напитки в соответствии с длительностью перелета.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: приморье  авиа  бизнес-класс  крым  симферополь  самолет  акция 



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