"Ковчег" благодарит приморские компании, откликнувшихся на благотворительный марафон «Настоящий Новый год»

29 декабря 2010 года во Владивостоке состоялся новогодний праздник для людей с инвалидностью. Праздник «Настоящий Новый год» стал заключительным этапом одноименной акции-марафона по сбору средств на помощь инвалидам, которая в течение всего декабря проходила в столице Приморского края при поддержке Издательской компании "Золотой Рог".

На мероприятии собралось более 300 инвалидов. Всех гостей и участников мероприятия ждало костюмированное новогоднее представление, фуршет и подарки.

Поздравить инвалидов пришли также многие известные люди города Владивостока: представители бизнес-элиты, а также депутат Думы города Владимир Николаевич Лобода и депутат Законодательного Собрания Приморского края Анатолий Федорович Беляев.

Депутаты отметили активную общественную деятельность организации инвалидов «Ковчег» за 2010 год и договорились о сотрудничестве и взаимодействии в 2011 году. Организация «Ковчег» презентовала депутатам проект реабилитационного центра для инвалидов на острове Русском.

Артему Моисеенко, председателю организации инвалидов «Ковчег» были вручены благодарности и почетная грамота Законодательного Собрания Приморского края «за значительный вклад в решение социальных проблем инвалидов, активную позицию по защите их прав» и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Артем Моисеенко: «Сегодня помимо того, что мы дарим настоящее новогоднее чудо людям с ограниченными возможностями здоровья, мы также подводим итоги уходящего года. За 2010 год мы сделали много для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из главных наших достижений – готовый проект реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья на острове Русском. Ряды нашей организации существенно пополнились – люди больше не хотят сидеть дома, как это происходило раньше. Сегодня им есть куда и, самое главное, с кем пойти. Люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются, общаются, дружат, создают семьи, учатся, работают. Они учатся жить полноценной жизнью. Наши главные ценности – это здоровье, семья и общение. Мы стремимся создать максимально идеальные условия для жизни и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае. Я считаю, что наш 2010 год был плодотворным. Мы благодарны всем, кто поддерживал и поддерживает нас в наших начинаниях. Ведь вместе с вами мы сможем достичь большего!»

Общественная организация "Ковчег" благодарит приморские компании и лично их руководителей, откликнувшиеся на благотворительный марафон «Настоящий Новый год»: "Иль де Боте", "Л’Этуаль", ООО «Грузовая колесница», ООО «РЭМ», ООО «Гулливер-Т», компания «Соллерс», ОАО «Славда», «Эридан ДВ», «Глорион», ООО АБО «Восточные сладости», «Золотое кольцо», «Упак ДВ», «Арго-1», магазины «Сувениры», «Обаяние природы», «Деликат», «Цветы», кафе «33 коровы», «Аппетитный городок», «Кокос», «Ереван», кофе-магазин «Кафема», православная община «Милосердие», а также Генеральное консульство США во Владивостоке.