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Дальневосточный федеральный университет приглашает на День открытых дверей

02 Февраля 2011, 11:54 | Дальний Восток

"День открытых дверей" пройдет 5-6 февраля 2011 г. в Дальневосточном федеральном университете. Мероприятие для будущих абитуриентов ДВФУ проводит в этом году уже во второй раз. Время проведения "Дней открытых дверей" - с 11.00-16.00.

Школьники и их родители во время встречи смогут получить исчерпывающую информацию о правилах приема, образовательных программах, условиях проживания в общежитиях, перспективах трудоустройства студентов ДВФУ от представителей приемных комиссий, преподавателей, студентов входящих в ДВФУ университетов. Также планируются экскурсии по научным лабораториям и музеям Дальневосточного федерального университета.

Перед будущими абитуриентами выступит ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. Кроме того, у гостей "Дня открытых дверей" будет возможность задать все интересующие вопросы организаторам. Также в ходе праздника перед участниками с лучшими номерами выступят студенты Молодежного центра ДВФУ.

Школьников и их родителей смогут ознакомиться с образовательными программами, которые будут представлены по адресам:

- Мордовцева, 12 (Экономические, управленческие, сфера обслуживания)

- Алеутская, 56 (Гуманитарные, психолого-педагогические)

- Океанский проспект, 19 (Экономические, технологические, сфера обслуживания)

- Океанский проспект, 39 (Востоковедение)

- Октябрьская, 25 (Юриспруденция)

- Октябрьская, 27 (Естественно-научные, инноватика, управление качеством, физическая культура и спорт)

- Пушкинская, 10 (Инженерно-технические)

- Суханова, 8 (Естественно - научные (физика, информационные технологии) Телефоны приемной комиссии ДВФУ: 8 (4232) 45 - 76 - 87, 26-01-99, 43-14-71.

Автор: По сообщениям пресс-службы ДВФУ
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