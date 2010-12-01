Говорили, спорили, согласились

День открытых дверей диаспор и общин Приморского края впервые прошел в Партизанске.

Одним из главных мероприятий Дня открытых дверей стал круглый стол на тему «Толерантность. Искусство жить в мире».

Говорили о толерантности в наши дни и значении национально-культурных общественных организаций. Спорили о нюансах сохранения этнических традиций и самобытной культуры. Рассуждали о проблемах взаимодействия, с которыми сталкиваются мигранты и принимающее общество в нашей стране, в частности в Приморском крае. Обсуждали возможные пути и способы решения этих сложностей. Некоторые гости делились собственным опытом.

Все участники пришли к единому выводу: главное - уметь сосуществовать в мире и согласии, ведь мы, жители Приморья, по большей части переселенцы или потомки мигрантов, а не коренные жители.