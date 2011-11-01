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Приморью обещают теплую погоду
Начало последнего осеннего месяца совпало с появлением над Приморьем очередного поля повышенного давления. А это значит, что в ближайшие дни в нашем крае установится относительно мягкая теплая погода, осадков практически не будет. Лишь в горных районах и на севере Приморья по-прежнему будет довольно прохладно.
Ну а во ВЛАДИВОСТОКЕ в дневные часы сохранится переменная облачность, ветер умеренный до сильного. Осадков не ожидается. Дневной температурный фон будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла. После захода солнца воздух в столице Приморья будет остывать до 3-6 выше нуля.
Во вторник и среду ожидается небольшой дождь у наших ближайших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Температура в дневные часы в городе на берегу Амура выше 3-6 градусов тепла не поднимается. Ночью же происходит понижении до минус 2 – плюс 1.
Также во вторник ожидается дождь в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. А в пятницу здесь выпадет снег, что приведет к похолоданию. Пока же в дневные часы воздух еще прогревается до 2-5 градусов тепла. В темное время суток в столице Амурской области холодает до минус 1-4.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ в субботу будет дождь, причем, сильный. Что касается дневной температуры, то она не превышает 4-8 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в столице островной области остывает до минус 1 – плюс 2.
Резко отличается от других краев и областей МАГАДАН. Здесь и днем морозно – до 8-15 ниже нуля. В четверг и субботу ожидается снег. А когда солнце садится за горизонт, воздух в столице Магаданской области остывает до 16-22 градусов мороза.
В понедельник выпал снег и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. То же самое возможно и в четверг. Днем воздух в столице Камчатского края едва прогревается до 1-3 градусов тепла. А по ночам и здесь уже морозно – до 1-4 ниже нуля.
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