Жилищные права сельских учителей конкретизируют

Госдума рассмотрит законопроект, которым фиксируется право педагогических работников, работающих в сельской местности, на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, в объемах, которые действуют в РФ.

Согласно законопроекту, право на рассматриваемые льготы имеют все педагогические работники, работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), независимо от места их проживания (на селе или в городе). Это положение способствует обеспечению сельских школ квалифицированными педагогическими работниками.

Законопроектом также предусматривается, что с согласия педагогического работника предоставление бесплатной жилой площади с отоплением и освещением может быть заменено на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

При реализации рассматриваемого права педагогических работников должны учитываться все члены семьи педагогического работника, проживающие с ним, и вся площадь жилых помещений, занимаемая семьей педагогического работника.