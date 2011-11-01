Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госдума не одобрила законопроект «Об образовании»
Новый законопроект «Об образовании» должен заменить два ныне существующих закона «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые были приняты в начале 90-х годов и в настоящее время не актуальны.
Новый закон, который подготавливается Министерством образования и науки РФ, должен коренным образом реформировать систему образования в стране. Однако его до сих пор не приняли, так как общественное обсуждение документа продолжается уже больше года. За это время были представлены четыре варианта закона. Это связано с тем, что чиновники от разных партий все время высказывают претензии к документу и находят в переработанных версиях новые недочеты, пишет eduhelp.info.
Так, выступая на слушании в Госдуме, депутаты от КПРФ снова выразили свое недовольство последней версией документа, а Минобрнауки - против альтернативного законопроекта «О народном образовании», предложенного коммунистами. После дискуссии Игорь РЕМОРЕНКО – заместитель главы Минобрнауки подчеркнул, что главным является то, что после внесения всех поправок в документ образование осталось бесплатным и сохранились государственные гарантии получения образования.
Замечания участников совещания касались отдельных положений. Например, было предложено четко зафиксировать критерии малокомплектной школы, так как сейчас органы исполнительной власти на местах устанавливают этот статус самостоятельно, а также необходимо пояснить понятие «некачественное образование».
А Евгений ТКАЧЕНКО – глава Российской академии профобразования - сказал, что данный законопроект вообще нельзя принимать. Особое недовольство он проявил к предложению ликвидировать начальное профобразование, заменив ПТУ коротким обучением в центрах присвоения квалификации.
В итоге дискуссии стало ясно, что Минобрнауки не торопится вносить законопроект в парламент, а депутаты не горят желанием обсуждать перед выборами закон, имеющий высокую социальную значимость. «Мы не форсируем принятие закона,- заявил глава думского комитета по образованию Григорий БАЛЫХИН. - К нему действительно поступило несколько тысяч замечаний, и мы работаем над каждым. Пока не найдем консенсус, никакого закона принято не будет».
Новости тематики
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)" в г. Хабаровске
- Более 20 новых специальностей вводятся в дальневосточных вузах с 1 сентября
- В России появится новая профессия, актуальная для Приморья
- В России появится новая профессия, актуальная для Приморья
- Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
- КГА ПОУ "ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ждет абитуриентов
- Выпускникам Дальнего Востока сложнее всего поступить в вузы
- Выпускникам вузов не будут платить пособие по безработице
- С российским ЕГЭ можно будет поступать в китайский университет
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха