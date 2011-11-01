Госдума не одобрила законопроект «Об образовании»

Новый законопроект «Об образовании» должен заменить два ныне существующих закона «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые были приняты в начале 90-х годов и в настоящее время не актуальны.

Новый закон, который подготавливается Министерством образования и науки РФ, должен коренным образом реформировать систему образования в стране. Однако его до сих пор не приняли, так как общественное обсуждение документа продолжается уже больше года. За это время были представлены четыре варианта закона. Это связано с тем, что чиновники от разных партий все время высказывают претензии к документу и находят в переработанных версиях новые недочеты, пишет eduhelp.info.

Так, выступая на слушании в Госдуме, депутаты от КПРФ снова выразили свое недовольство последней версией документа, а Минобрнауки - против альтернативного законопроекта «О народном образовании», предложенного коммунистами. После дискуссии Игорь РЕМОРЕНКО – заместитель главы Минобрнауки подчеркнул, что главным является то, что после внесения всех поправок в документ образование осталось бесплатным и сохранились государственные гарантии получения образования.

Замечания участников совещания касались отдельных положений. Например, было предложено четко зафиксировать критерии малокомплектной школы, так как сейчас органы исполнительной власти на местах устанавливают этот статус самостоятельно, а также необходимо пояснить понятие «некачественное образование».

А Евгений ТКАЧЕНКО – глава Российской академии профобразования - сказал, что данный законопроект вообще нельзя принимать. Особое недовольство он проявил к предложению ликвидировать начальное профобразование, заменив ПТУ коротким обучением в центрах присвоения квалификации.

В итоге дискуссии стало ясно, что Минобрнауки не торопится вносить законопроект в парламент, а депутаты не горят желанием обсуждать перед выборами закон, имеющий высокую социальную значимость. «Мы не форсируем принятие закона,- заявил глава думского комитета по образованию Григорий БАЛЫХИН. - К нему действительно поступило несколько тысяч замечаний, и мы работаем над каждым. Пока не найдем консенсус, никакого закона принято не будет».