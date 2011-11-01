Вступительная кампания прошла хорошо

«Вступительная кампания в вузы в 2011 году прошла, на мой взгляд, относительно хорошо. У нас произошло перераспределение студентов по различным специальностям», - сказал Фурсенко на совещании с общероссийскими общественными организациями.

По словам министра, среди абитуриентов увеличился интерес к техническим специальностям, специальностям в области информатики, педагогики и образования.

Так, средний балл по педагогике и образованию вырос на 4, отметил Фурсенко. В то же время, по словам министра, абитуриенты стали более равнодушны к экономическим и социальным наукам. По-прежнему высоким остается интерес к гуманитарным наукам.

Фурсенко отметил, что на платное обучение поступили в 2011 году 110 тыс. абитуриентов, а на бюджет - 235 тыс. Он сообщил, что абсолютным лидером по среднему баллу оказался Московский физтех.

Вместе с тем недавно завершившаяся вступительная кампания ознаменовалась рядом скандалов в крупных вузах страны. Так, за несколько дней до окончания первой волны зачисления в списках на поступление РНИМУ имени Пирогова (РГМУ) было выявлено порядка 500 «мертвых душ»: верхние строчки в рейтинге занимали несуществующие абитуриенты, чьих данных не нашлось в федеральной базе свидетельств ЕГЭ. Критику экспертов и абитуриентов вызвали также правила приема на журфак МГУ и условия по предоставлению общежития для студентов Московского энергетического института: абитуриентам, претендующим на проживание, нужно было иметь более высокий балл.