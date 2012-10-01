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Без садика дом не примут

01 Октября 2012, 22:13 | Дальний Восток

При строительстве жилья застройщиков обяжут заботиться и об объектах инфраструктуры. Такие поправки в Градостроительный кодекс подготовил Минрегион.

Сегодня школы, детские сады, поликлиники часто сдаются лишь через несколько лет после строительства домов. В Минрегионе ожидают, что законопроект, если его примут, решит эту проблему. И генпланы городов и поселков будут разрабатываться уже с учетом потребности в инфраструктуре. По планам ведомства, объем затрат застройщиков, которые будут возводить эти объекты, будет уточняться непосредственно в муниципалитетах. Эти суммы, как подчеркнули в Минрегионе, зависят от инвестиционной привлекательности территорий. В ведомстве добавили, что на стоимость жилья новая инициатива существенно не повлияет.

Представитель Ассоциации строителей России Василий ТИШКОВ большого эффекта от поправок не ждет. «При строительстве на муниципальных землях застройщик, заключая инвестконтракт и оплачивая право использовать участок, сейчас и так платит за инфраструктуру», - напоминает эксперт. В среднем, по его словам, это 30% от стоимости строительства. Дальше муниципалитет сам распределяет: сколько денег отправить в бюджет, а сколько - на строительство, к примеру, детских садов.

Василий Тишков добавляет, что предлагаемые Минрегионом нормы уже прописаны в законе, в том числе и в том же самом Градостроительном кодексе. «Существуют гораздо более конструктивные предложения по решению проблем с инфраструктурой, - полагает он. - Например, госзаказ на строительство малоэтажного жилья на частной земле».

Директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ «Высшая школа экономики» Вадим ЗАСЬКО, считает, что идея обязывать застройщиков строить инфраструктуру - в целом правильная. Однако он замечает, что, если у застройщиков возникнут дополнительные затраты, они попытаются перенести часть этих расходов на покупателей.

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