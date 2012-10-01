Скорпионы выйдут победителями из разборок

Гороскоп с 3 октября по 7 октября

Овен. У Овнов эта неделя складывается благополучно для установления деловых связей с влиятельными людьми. Если вам предстоит решать вопрос, на какой день запланировать деловую встречу, то лучше всего выбрать среду.

Телец. У Тельцов неделя благоприятствует тем, кто не занимает высоких должностей. Успешно сложится работа у государственных и офисных служащих, работающих на подчиненных должностях. Старайтесь правильно спланировать рабочее время, чтобы максимально точно уложиться в сроки.

Близнецы. У Близнецов эта неделя складывается благоприятно для творческого развития. Можно записаться на курсы повышения квалификации либо пойди на иные обучающие курсы. Если вы ищете интересную работу, то в среду будет благоприятный день для рассылки и публикации резюме.

Рак. У Раков на этой неделе хорошо пойдут дела, связанные с благоустройством рабочего места. Между тем это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и поступления на платные курсы обучения для повышения квалификации. От участия в корпоративных вечеринках пока лучше воздержаться.

Лев. У Львов на этой неделе наступит прекрасное время для обмена мнениями и опытом с коллегами. Ориентируйте себя на развитие сотрудничества, это направление сейчас является наиболее успешным. Во второй половине недели не делайте то, о чем вас никто не просит.

Дева. Эта неделя складывается удачно для тех Дев, которые работают в крупных фирмах или в государственных учреждениях. Возможно, вам предложат занять более высокую должность. Между тем это неблагоприятное время для деловых встреч и поездок.

Весы. Весам звезды советуют использовать эту неделю для профессионального обучения. Между тем будьте готовы к различным неожиданностям. Не исключены технические сбои, в результате которых ваш рабочий ритм будет нарушен.

Скорпион. У Скорпионов, работающих в банках, страховых агентствах, правоохранительных, силовых и контролирующих государственных структурах, эта неделя складывается благоприятно. Вам удастся добиться урегулирования некоторых деликатных вопросов, не подлежащих широкой огласке. Успешно пройдут любые разбирательства, расследования, научные исследования.

Стрелец. У Стрельцов на этой неделе складывается благоприятная ситуация для успешного завершения переговорного процесса. Вы сможете договориться о компромиссных решениях с целым коллективом. Не исключены проверки, ревизии. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к теневой экономической деятельности.

Козерог. У Козерогов, занятых поисками новой работы, эта неделя складывается благоприятно. Можно звонить по объявлениям о вакансиях, рассылать и публиковать резюме. В первой половине недели вас могут пригласить на собеседование. Если встреча с потенциальным работодателем произойдет в среду, то, скорее всего, проблема с трудоустройством будет успешно урегулирована.

Водолей. У Водолеев эта неделя благоприятствует профессиональному обучению. Причем успешно пойдет как очная, так и заочная форма обучения. Сейчас потребность в знаниях значительно возрастает. Между тем в этот период не торопитесь подписывать договоры. На этой неделе некоторые соглашения могут быть нарушены.

Рыбы. Рыбам на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на завершение начатых ранее дел. Если вы в последнее время много работали над различными проектами, то сейчас настало время сделать последний рывок и завершить начатые дела. Воздерживайтесь от критики в адрес коллег по трудовому коллективу.