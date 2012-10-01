Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября на 6%

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ZRPRESS. Заработные платы федеральных бюджетников России повысятся на 6% с 1 октября 2012 года, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты России.

Повышение зарплат затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти. Повысятся зарплаты и у работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений.

Повышение осуществляется на основании распоряжения правительства РФ от 11 сентября 2012 года. В текущем году это первое повышение зарплат федеральных бюджетников.

Рост зарплат работников бюджетной сферы регионального и муниципального уровней, в том числе учителей и врачей, происходит по решению региональных и муниципальных властей, сообщает РИА Новости.



