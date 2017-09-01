Более 20 новых специальностей вводятся в дальневосточных вузах с 1 сентября

Система образования на Дальнем Востоке начинает подстраиваться под требования новой экономики региона. Более 20 новых специальностей вводятся в высших и профессиональных учебных учреждениях дальневосточных субъектов в новом учебном году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Разработка и адаптация учебных программ – одно из пяти модельных решений Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которые позволят решить задачу обеспечения кадрами опережающей экономики дальневосточного региона, подчеркнул генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

«В ближайшие годы на Дальнем Востоке будет создано более 100 тысяч новых рабочих мест. Проанализировав более 600 заявленных и реализуемых в регионе инвестпроектов, мы точно знаем, какие специалисты будут востребованы в регионе. С учетом этих данных необходимо корректировать региональные учебные программы, увеличивать набор или открывать новые направления подготовки в вузах и профессиональных учреждениях. Система образования должна быть более гибкой и отвечать потребностям новой опережающей экономики региона», - подчеркнул глава Агентства.

Так в России появилась специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», соответствующая программа разработана Московским Государственным университетом управления и Дальневосточным федеральными университетом.

«Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Готовить таких специалистов будут по специальной программе, разработанной нами совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ», - отметил Валентин Тимаков.

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема Еврейской автономной области в этом учебном году начинают готовить рабочие кадры по специальности «Обогащение полезных ископаемых» в интересах компании «Петропавловск-Черная Металлургия». Инвестор создает масштабный горно-металлургический кластер, раньше специалистов для одного из ведущих предприятий региона - Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината – привлекали из других регионов, теперь будут готовить в «домашнем» вузе. Эта учебная программа была подготовлена и лицензирована при содействии Агентства в кратчайшие сроки – всего за два месяца, отметил глава АРЧК ДВ.

«Введение новой специальности – это ответ на существующую на рынке потребность. Сегодня мы видим растущий спрос на подготовку специалистов рабочих и инженерных специальностей во всех регионах Дальнего Востока для предприятий аграрного сектора, нефтегазохимического комплекса, обрабатывающей промышленности. Работа, которую мы проделали непосредственно с вузом и компанией, представляет собой успешный кейс. Рассчитываем, что эта практика будет дальше распространяться», - подчеркнул он.

В Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР «Свободный» введены новые образовательные программы: «Лаборант-эколог», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Оператор нефтепереработки». Эти направления рассчитаны на 225 бюджетных мест, 100 из них - с 1 сентября 2017 года.

В профессиональных образовательных учреждениях Хабаровского края в этом году вводятся 13 новых профессий и специальностей. Для того чтобы обеспечить кадрами производства ТОР и крупные инвестпроекты, в регионе делают упор на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров инженерно-технического профиля.

В Приморском крае в этом году возобновляют подготовку по специальности среднего профессионального образования «Агрономия», набор на которую не осуществлялся более 5 лет. В таких специалистах остро нуждаются резиденты сельскохозяйственной ТОР «Михайловский». Еще один тренд, связанный с введением упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток - активное развитие туризма в регионе. В связи с этим в крае создан Специализированный центр компетенций «Кадры для сервиса» на базе Колледжа технологии и сервиса, где открыты две новых программы подготовки по компетенциям «Гостиничный сервис» и «Ресторанный сервис».

Сегодня на Дальнем Востоке появляются новые профессии, о которых раньше не слышали, например, из сферы цифровой экономики. Первые вакансии появились в работе у специалистов по подбору АРЧК ДВ, а в ДВФУ тем временем открывается первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR, сконструированная под запросы технологического предпринимательства, отметил руководитель института развития.

«Очевидно, что цифровая экономика требует совершенно иного уровня подготовки кадров и требует изменения образовательных программ, Дальневосточный федеральный университет следует этому тренду. К 2020 году ДВФУ планирует выпустить более 100 высококвалифицированных IT-специалистов, которые, безусловно, будут востребованы на дальневосточном рынке труда», - заявил глава АРЧК ДВ.

Кроме того, со следующего года Дальневосточный федеральный университет в разы увеличит контрольные цифры приема по программам «Востоковедение» и «Зарубежное регионоведение».

Также на площадке третьего Восточного экономического форума состоится презентация бизнес-образования международного стандарта Executive MBA, а также стартует первый учебный модуль программы EMBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» для топ-менеджеров и руководителей, намеренных вывести продукцию своих предприятий на рынки АТР.

По мнению руководителя Агентства, ориентация на бизнес, вовлечение работодателей в учебный процесс, гибкость образовательных программ, обучение в практике должны стать ключевыми принципами системы опережающего образования Дальнего Востока.

«Мы работаем для того, чтобы дальневосточники могли трудоустроиться на новых предприятиях, специалисты из других регионов приезжали на Дальний Восток и оставались здесь жить и строить карьеру. Предлагая решения по изменению образовательных программы, мы влияем на региональный рынок труда в целом. Так, введение новых специальностей в образовательных учреждениях направлено не только на удовлетворение потребностей определенных компаний в кадрах, но и на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов», - акцентировал Валентин Тимаков.