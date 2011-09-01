РЖД не исключает массовых сокращений персонала в будущем году

Железнодорожная отрасль столкнулась с дефицитом средств для финансирования инвестиционных программ в полном объеме. Об этом 31 августа на пресс-конференции «Перспективы инвестирования железнодорожного транспорта до 2015 года» заявил старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Вадим Михайлов, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

Как известно, Минэкономразвития планирует установить на 2012 год ограничение роста тарифов для естественных монополий (к которым относится и РЖД) в 6% (то есть равным прогнозируемому уровню инфляции). Между тем инвестиционные планы железнодорожников были рассчитаны на значительно большее удорожание перевозок, признался старший вице-президент РЖД.

Первый вариант финансового плана предполагал индексацию в 11,5%. Позже, когда правительство настоятельно намекнуло, что нужно урезать затраты, РЖД согласилось на индексацию в 7,4%.

Предлагаемые Минэкономразвития 6% повлекут за собой убыток в размере 41 миллиарда рублей, заявил Вадим Михайлов. Более того, если повышение наступит не в Новый год, как обычно, а с 1 июля, как предлагает министерство (видимо, чтобы весенние выборы президента прошли максимально гладко), то убыток вырастет до 78 миллиардов рублей.

Из каких источников его компенсировать, пока что непонятно. Впервые за последние годы РЖД к началу сентября не имеет ни финансового плана, утвержденного правительством, ни инвестпрограммы на следующий год.

«Естественно, в первую очередь мы вынуждены будем отказаться от ряда инвестиционных проектов, начать сокращение персонала, существенно сократить капитальный ремонт подвижного состава», - заявил старший вице-президент РЖД.