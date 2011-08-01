В Благовещенске состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов

Более 400 лейтенантов ДВВКУ получили предписания к новым местам службы.

В Дальневосточном высшем военном командном училище они обучались 4 года, а теперь, получив дипломы и офицерские погоны, направятся к будущим местам службы.

98-й по счету выпуск лейтенантов из стен единственного в Восточном военном округе вуза, где готовят кадровых офицеров, стал по-своему рекордным. В сравнении с прошлым годом количество золотых медалистов ДВВКУ увеличилось почти в три раза (с 5 до 14 человек), а число «краснодипломников» выросло на 8 человек (с 57 до 65).

В общей сложности более 400 лейтенантов направлены служить во все военные округа страны. Традиционно более половины из них изъявили желание начать офицерскую карьеру в Восточном военном округе.