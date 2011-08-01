ВВО передает спецтехнику для борьбы с пожарами

Более 200 единиц спецтехники в плановом порядке будут переданы со складов и баз хранения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в субъекты Дальнего Востока и Сибири.

Специальные автомобили АРС-14 (авторазливочная станция) на базе автомобиля Зил-131 имеют широкую сферу применения. Многофункциональные станции успешно себя зарекоментовали при пожаротушении малоэтажных строений, торфянников, применялись в борьбе с лесными пожарами в условиях бездорожья и в сельской метности. Также может использоваться в коммунальном хозяйстве.

Машины уже переданы в Забайкальский край (64 ед.), Еврейскую автономную область (14 ед.), Приморский край (29 ед.), Сахалинскую область (6 ед.), Томскую область (42 ед.) и Новосибирскую область (15 ед.), в настоящее время идет процесс передачи 31 спецавтомобиля в республику Саха (Якутия).