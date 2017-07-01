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МРОТ в России вырос на 300 рублей
Минимальная зарплата (МРОТ) выросла с 1 июля до 7 800 рублей. До этого дня она составляла 7500 рублей. Это значит, что за полный рабочий день продолжительностью восемь часов нельзя будет платить меньше этой суммы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов человек. Но, по мнению проректора РАНХиГС Александра Сафонова, повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению дохода не только этих людей, но и других работающих россиян.
Работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат, чтобы сохранить установленную на предприятии дифференциацию по оплате труда. Также рост "минималки" повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.
В первую очередь, по мнению Сафонова, рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования, других бюджетников. Кстати, напомним, не так давно Минтруд внес в правительство законопроект о дальнейшем повышении минимальной зарплаты - до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения - 10,7 тысячи.
Правильное повышение зарплаты поспособствует отбеливанию заработков части работников, поясняет директор Центра трудовых исследований НИУ "Высшая школа экономики" Владимир Гимпельсон. А завышение МРОТ может дать обратный эффект, предупреждает эксперт, когда часть "белых" предприятий уйдут в "серую зону".
Он считает, что размер минимальной зарплаты должны оговаривать в регионах социальные партнеры и принимать решение исходя из экономического анализа.
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