www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

МРОТ в России вырос на 300 рублей

01 Июля 2017, 14:30 | Дальний Восток

Минимальная зарплата (МРОТ) выросла с 1 июля до 7 800 рублей. До этого дня она составляла 7500 рублей. Это значит, что за полный рабочий день продолжительностью восемь часов нельзя будет платить меньше этой суммы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов человек. Но, по мнению проректора РАНХиГС Александра Сафонова, повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению дохода не только этих людей, но и других работающих россиян.

Работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат, чтобы сохранить установленную на предприятии дифференциацию по оплате труда. Также рост "минималки" повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.

В первую очередь, по мнению Сафонова, рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования, других бюджетников. Кстати, напомним, не так давно Минтруд внес в правительство законопроект о дальнейшем повышении минимальной зарплаты - до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения - 10,7 тысячи.

Правильное повышение зарплаты поспособствует отбеливанию заработков части работников, поясняет директор Центра трудовых исследований НИУ "Высшая школа экономики" Владимир Гимпельсон. А завышение МРОТ может дать обратный эффект, предупреждает эксперт, когда часть "белых" предприятий уйдут в "серую зону".

Он считает, что размер минимальной зарплаты должны оговаривать в регионах социальные партнеры и принимать решение исходя из экономического анализа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: МРОТ  пособия  больничный лист  кадры  заработная плата  уход за ребенком  высшая школа экономики 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 2515:09, 01.07.2017#

    "Чтоб ты жил на одну зарплату". . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru