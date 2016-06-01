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"Дальневосточный гектар" больше всего приглянулся пчеловодам
За сутки поступило более 200 заявок на получение земельных наделов на Дальнем Востоке
Первые «дальневосточные гектары» получили жители Амурской области - в Архаринском районе выданы три земельных участка, сообщает деловая газета "Золотой Рог". «Первопроходцами» стали местные пчеловоды, которые давно собирались расширить бизнес. О новом законе они узнали еще весной, заранее обратились в органы государственной власти за консультацией по процедуре получения участков и ждали старта проекта.
Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, «данные заявки оперативно рассмотрены муниципалитетом. С заявителями подписаны договоры безвозмездного пользования земельных участков и сопутствующие документы. Кадастровая палата оперативно провела кадастровый учет данных земель. Сейчас договоры отправлены на государственную регистрацию прав. В ближайшее время документы будут зарегистрированы в Росреестре».
«Обладатели первых «гектаров» – наши местные жители, долгие годы занимаются пчеловодством. Участки в этом районе, пригодные для ведения своей деятельности, они присмотрели давно, - сообщил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат. - Закон о "дальневосточном гектаре" предоставляет возможность оформить землю с минимальным количеством административных процедур. Федеральная информационная система практически полностью автоматизирует этот процесс».
По словам замминистра Сергея Качаева, «у регионов наблюдается большая активность». «Часть заявок поступает в бумажном виде. За сутки со старта проекта получено более 200 заявок, через федеральную информационную систему зарегистрировано 172 заявки. Те заявки, которые внесены в бумажном виде, вносятся в федеральную информационную систему. Полагаю, что этот поток будет увеличиваться», – уточнил замминистра. На сайте «НаДальнийВосток.РФ» в течение дня зафиксировано 108 тысяч посещений.
Напомним, сегодня стартовал первый этап предоставления «гектаров». Сейчас участки выделяют только жителям соответствующих регионов ДФО и только в отдельных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года свой «гектар» смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.
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ну, да, пчеловодам возможно и хорошо в отдалении и без дорог. . . возможно. . . а вот для остальных головняк. прежде чем наделы выделять, нужно коммуникации подводить. выделяют в чистом поле, где нет электричества, куда только на тракторе и пр. потом показывают этих "счастливчиков", стоят они в этом чистом поле и руками разводят.