Тихоокеанский флот пополнится шестью новыми "Варшавянками"

Минобороны приняло окончательное решение о заказе для Тихоокеанского флота шести ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эту информацию распространило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение от замглавкома ВМФ Александра Федотенкова. На днях Федотенков принял участие в церемонии спуска на воду на «Адмиралтейских верфях» подлодки «Колпино», построенной для Черноморского флота.

«Ваши корабли сдаются в срок с высоким качеством, с таким, которое нужно ВМФ, Черноморскому флоту и другим флотам. Решение о строительстве серии подводных лодок для Тихоокеанского флота принято», – сказал вице-адмирал.

«Где именно будут базироваться "Варшавянки" на Тихом океане, пока неясно – решение за командованием флота и войсками Восточного военного округа», – отметил он.

«Серия будет строиться на "Адмиралтейских верфях", решение Генеральным штабом принято», – уточнил гендиректор «верфей» Александр Бузаков.

В то же время президент «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов отметил, что «один из заказов может получить Амурский судостроительный завод».

«В основном, серия будет строиться на "Адмиралтейских верфях". Мы не исключаем, что Амурский завод получит заказ, но мы должны очень хорошо подумать, прежде чем принять такое решение, поскольку мы, по сути, сейчас учим завод заново работать, он только что вышел из банкротства, долго была чехарда с директорами», – сказал он.

По словам главы ОСК, «решение о возможном строительстве "Варшавянок" на Амурском судостроительном заводе будет приниматься по итогам работы предприятия за 2015 год, которые ещё предстоит подвести».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.