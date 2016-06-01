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На Дальнем Востоке система мониторинга лесов "КЕДР" работает круглый год

01 Июня 2016, 15:53 | Дальний Восток

Полевая проверка работы в зимний период алгоритма по выявлению незаконных рубок, проведенная WWF России вместе с лесниками на юге Дальнего Востока, показала: система космического мониторинга «КЕДР» работает круглый год, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На Дальнем Востоке по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) при поддержке Минвостокразвития России и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО активно внедряется передовая система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», которая позволяет выявлять незаконные рубки в кедрово-широколиственных лесах. В ее основе лежат алгоритмы автоматического анализа космических снимков среднего разрешения для вегетационного и снежного периодов. Сигналы от системы поступают на диспетчерские пункты Департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края, а также в их подразделения - лесничества, в режиме онлайн, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Первое тестирование системы «КЕДР» в полевых условиях состоялось в августе-сентябре 2015 года. Оно проводилось в Рощинском лесничестве Приморского края, Хорском и Аванском лесничествах Хабаровского края и показало высокую эффективность автоматического алгоритма. Изменения лесного полога, выявленные из космоса, подтвердились в 79% процентах случаев, 52% из них были связаны с рубками. Как оказалось, система способна обнаружить даже небольшую выборочную рубку размером с трехкомнатную квартиру (площадью 64 кв. м или 0,0064 га) и, в отдельных случаях, рубку единичных деревьев. Оставалось проверить точность фиксации изменений в условиях зимы.

«В кедрово-широколиственных лесах юга Дальнего Востока значительную часть занимают лиственные листопадные породы. Поэтому автоматическое сравнение космических снимков в вегетационный и зимний безлиственный периоды сильно отличается, - комментирует Дмитрий Сычиков, старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. - После проверки в летне-осенний вегетационный период к нам поступало немало вопросов о том, как будет работать система «КЕДР» зимой. Мы собрали значительное количество информации для обучения алгоритма, и проверка его эффективности показала, что система может работать круглый год».


 

Фото Дмитрий Сычиков / WWF России Хабаровский край, Аванское лесничество, лесосека, зафиксированная системой «КЕДР» в зимний безлиственный период.  

В снежный период листопадные деревья значительно уменьшают площадь т.н. проективного покрытия крон, вследствие чего порог фиксации изменения на космоснимках значительно меньше, чем в вегетационный. С декабря 2015 по апрель 2016 гг. специально для обучения алгоритма системы «КЕДР» в безлиственный период был проведен сбор информации по тестовым объектам - рубках леса, было обследовано более 300 объектов в Приморском и Хабаровском краях.

В 42 (67%) случаях изменение целостности древесного полога подтвердилось, в 21 (33%) случае изменений, произошедших в исследуемый период, не обнаружено. Однако стоит отметить, что во всех случаях, когда новых изменений полога не было выявлено, все локации срабатывания системы приходились на рубки прошлых лет. А значит, система не дала ложных сигналов.

«В условиях масштабности проблемы незаконных рубок и нехватки кадров лесохраны, внедрение системы «КЕДР» является существенным подспорьем и может принципиально изменить систему охрану лесов, - считает Дмитрий Сычиков. - Специально для работы с системой «КЕДР» создаются оперативные мобильные группы в Приморье и Хабаровском крае, которые позволят повысить эффективность выявления незаконных рубок. «Черными лесорубами» ведется тотальная слежка за работниками лесничеств на местах, поэтому создание таких подразделений поможет уменьшить утечку информации о проведении рейдовых мероприятий и коррупционную составляющую в работе лесничеств и правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконных рубок».

3 июня отчет о работе системы «КЕДР» и дальнейшем ее развитии будет обсуждаться в Рослесхозе.

Верхнее фото Дмитрий Сычиков / WWF России. Работа с сигналами системы «КЕДР» осуществляется через специально разработанное мобильное приложение

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: кедр  мониторинг  лес 



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