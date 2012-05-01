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Во Владивостоке начались работы по озеленению

01 Мая 2012, 01:01 | Дальний Восток

С наступлением весны в городе возобновились ремонтные работы в центре Владивостока. Все работы проводятся по проекту «Морской фасад» под контролем главы города Игоря ПУШКАРЕВА.

В частности новый благородный вид приобретают улицы Светланская (участок рядом с гостиницей «Версаль»), Алеутская (от краевой больницы выше к Покровскому парку), Спортивная Набережная, привокзальная площадь. А участок возле тигра, расположенный ниже кинотеатра «Океан», уже радует горожан новым обликом.

На каждой из улиц ставят новые энергосберегающие фонари с оригинальным «историческим» дизайном. При этом провода спрятаны под землю, чтобы они не мешали любоваться видом обновленного центра города. Тротуары вымощены гранитной светло-серой брусчаткой. Вдоль моря укрепляют парапет и обновляют пирсы – там будут обустроены прогулочные площадки.

Также завершается реконструкция фасадов пяти детских садов: это сады №55, 78, 154, 177 и 179. В каждом из них строители полностью поменяли все окна на новые пластиковые (например, в детском саду №177 - это более 50 окошек), установили новые двери, отремонтировали крыльцо. Фасады зданий утеплили, а затем обшили современными плитками из керамогранита. Разнообразие цвета отделочного материала позволяет придать фасадам разнообразный и нарядный вид.

Завершена реконструкция фасадов нескольких школ, причем на школе №38 и гимназии №2 появилась еще и подсветка.

Ведется реконструкция фасадов жилых домов, подземных пешеходных переходов, подпорных стен в районе «Гайдамака» и на Алеутской (возле здания «Серая лошадь»). А вот подпорные стены на Магнитогорской и в районе «Зари» уже завершены: здесь обновлена система водоотведения, укреплен верхний край стены, булыжник очищен, обновлены барельефы и выполнена архитектурная подсветка.

Помимо строительных в городе начинается большая работа по озеленению. Совсем скоро на клумбах города расцветут 120 тысяч тюльпанов, появятся живые изгороди и новые цветники. Кроме того, специалисты МБУ «Горзеленстрой» в этом году высадят 2000 деревьев - хвойных и лиственных.

Как рассказала заместитель директора «Горзеленстроя», научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН Елена ПОЛЯКОВА, луковицы тюльпанов высадили в клумбы ещё осенью, эти работы проводятся именно в зиму, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле.

В этом году городским цветникам придадут оригинальный внешний вид. В привычных для горожан цветниках - на кольце Инструментального завода, Первой Речки, 3-й Рабочей, площади Луговой - для большей выразительности в цветочных композициях появятся кустарниковые породы. Среди зелёных насаждений появятся берёзы, клёны, сирень, кизильник, пузыреплодник, барбарисы, ели, сосны, липы, можжевельник, каштаны, магнолии, парковые розы, барбарисы, шиповник, рододендроны и многие другие.

В этом году специалисты планируют озеленять разделительные полосы и склоны вдоль дорог с элементами ландшафтного дизайна с использованием различных видов кустарников и декоративных камней. Они будут гармонично смотреться и впишутся в ландшафт Владивостока.

Дизайнеры уже заготовили эскизы объемных цветников по улице Маковского и проспекту 100-летия Владивостока и после завершения всех строительно-монтажных работ на этих участках приступят к реализации проектов.

Как подчеркивают специалисты, зеленые насаждения - важнейший фактор экологического благополучия города. Последние более чем 20 лет в краевом центре, к сожалению, отсутствовал системный подход к вопросам озеленения. В итоге зеленых насаждений в городе недостаточно, а среди тех, что есть - не менее 50 процентов находилось в неудовлетворительном состоянии и нуждалось в замене или восстановлении. Поэтому по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва была разработана программа развития зеленых насаждений.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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