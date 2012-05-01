Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начались работы по озеленению
С наступлением весны в городе возобновились ремонтные работы в центре Владивостока. Все работы проводятся по проекту «Морской фасад» под контролем главы города Игоря ПУШКАРЕВА.
В частности новый благородный вид приобретают улицы Светланская (участок рядом с гостиницей «Версаль»), Алеутская (от краевой больницы выше к Покровскому парку), Спортивная Набережная, привокзальная площадь. А участок возле тигра, расположенный ниже кинотеатра «Океан», уже радует горожан новым обликом.
На каждой из улиц ставят новые энергосберегающие фонари с оригинальным «историческим» дизайном. При этом провода спрятаны под землю, чтобы они не мешали любоваться видом обновленного центра города. Тротуары вымощены гранитной светло-серой брусчаткой. Вдоль моря укрепляют парапет и обновляют пирсы – там будут обустроены прогулочные площадки.
Также завершается реконструкция фасадов пяти детских садов: это сады №55, 78, 154, 177 и 179. В каждом из них строители полностью поменяли все окна на новые пластиковые (например, в детском саду №177 - это более 50 окошек), установили новые двери, отремонтировали крыльцо. Фасады зданий утеплили, а затем обшили современными плитками из керамогранита. Разнообразие цвета отделочного материала позволяет придать фасадам разнообразный и нарядный вид.
Завершена реконструкция фасадов нескольких школ, причем на школе №38 и гимназии №2 появилась еще и подсветка.
Ведется реконструкция фасадов жилых домов, подземных пешеходных переходов, подпорных стен в районе «Гайдамака» и на Алеутской (возле здания «Серая лошадь»). А вот подпорные стены на Магнитогорской и в районе «Зари» уже завершены: здесь обновлена система водоотведения, укреплен верхний край стены, булыжник очищен, обновлены барельефы и выполнена архитектурная подсветка.
Помимо строительных в городе начинается большая работа по озеленению. Совсем скоро на клумбах города расцветут 120 тысяч тюльпанов, появятся живые изгороди и новые цветники. Кроме того, специалисты МБУ «Горзеленстрой» в этом году высадят 2000 деревьев - хвойных и лиственных.
Как рассказала заместитель директора «Горзеленстроя», научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН Елена ПОЛЯКОВА, луковицы тюльпанов высадили в клумбы ещё осенью, эти работы проводятся именно в зиму, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле.
В этом году городским цветникам придадут оригинальный внешний вид. В привычных для горожан цветниках - на кольце Инструментального завода, Первой Речки, 3-й Рабочей, площади Луговой - для большей выразительности в цветочных композициях появятся кустарниковые породы. Среди зелёных насаждений появятся берёзы, клёны, сирень, кизильник, пузыреплодник, барбарисы, ели, сосны, липы, можжевельник, каштаны, магнолии, парковые розы, барбарисы, шиповник, рододендроны и многие другие.
В этом году специалисты планируют озеленять разделительные полосы и склоны вдоль дорог с элементами ландшафтного дизайна с использованием различных видов кустарников и декоративных камней. Они будут гармонично смотреться и впишутся в ландшафт Владивостока.
Дизайнеры уже заготовили эскизы объемных цветников по улице Маковского и проспекту 100-летия Владивостока и после завершения всех строительно-монтажных работ на этих участках приступят к реализации проектов.
Как подчеркивают специалисты, зеленые насаждения - важнейший фактор экологического благополучия города. Последние более чем 20 лет в краевом центре, к сожалению, отсутствовал системный подход к вопросам озеленения. В итоге зеленых насаждений в городе недостаточно, а среди тех, что есть - не менее 50 процентов находилось в неудовлетворительном состоянии и нуждалось в замене или восстановлении. Поэтому по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва была разработана программа развития зеленых насаждений.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье