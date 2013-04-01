Космодром "Восточный" "вылез из земли"

В рамках рабочей поездки начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрия Хризмана журналисты побывали на стройплощадках космодрома «Восточный» в Амурской области.

"Пик сдачи объектов на космодроме "Восточный" в Амурской области придется на 2014 год. Я говорю о строительно-монтажных работах, далее уже специалисты займутся монтажом оборудования, пуско-наладочными, выверочными работами", - сообщил начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман журналистам.

"В целом я оцениваю состояние дел на космодроме на сегодняшний день на «хорошо». Лет 15 назад я бы сказал – «очень хорошо». Но понятно, что сейчас - другое время, другие требования… К весне мы сделали главное - что называется «вылезли из земли», разобрались с фундаментами, дорогами. Теперь мы можем нормально работать на поверхности, не боясь дождей, слякоти», - прокомментировал положение Юрий Хризман представителям СМИ Хабаровского края и Амурской области, которым представилась уникальная возможность побывать на стройплощадках космодрома «Восточный».

Журналисты ДВТРК, телевидения «Альфа-канал», РИА "Новости", газет «Тихоокеанская звезда», «Комсомольская правда в Приамурье», «Амурская правда», «Зейские огни» в рамках рабочей поездки начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрия Хризмана смогли пообщаться с руководством и рабочими, понять предназначение будущих объектов.

Сейчас на строительстве в целом задействованы около 4700 человек, но одновременно работают 3600-3700 из них (многие приезжают-уезжают вахтами). К концу года будет, примерно, вдвое больше. В том числе, планируется приезд летом трех-четырех студенческих отрядов: из Хабаровска, Владивостока, Москвы и других городов России.

С нетерпением журналисты ожидали осмотра самого «сердца» космодрома - стартового комплекса. Прошло чуть больше года с начала строительства, но уже можно оценить масштаб проделанной работы.

Перемещаясь от объекта к объекту, представители СМИ смогли увидеть строящиеся объекты космической инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, систему внешнего энергоснабжения, склады для материалов, бетонные заводы, новые вахтовые городки, непрерывно работающую технику, колонны груженых машин. Большой интерес вызвало необычное решение административного здания, внешне напоминающего космический корабль.



Антон Джулай, начальник группы реализации проектов, отвечающий за участок строительства железной дороги, сообщил, что первые 15 километров уже летом соединят Транссиб и космодром, по нему будут возить стройматериалы, что гораздо дешевле. А когда «Восточный» заработает в полную силу, по ветке повезут ракеты.



После объезда состоялась пресс-конференция, на которой журналисты смогли пообщаться с начальником предприятия, уточнить новые и непонятные термины. Здесь, уже в более спокойной обстановке, Юрий Лазаревич Хризман подробнее остановился на ключевых моментах и ответил на интересующие вопросы. Стороны договорились встречаться чаще, чтобы одна из самых глобальных строек страны стала более открытой для граждан, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ФГУП "ГУСС" Дальспецстрой" при Спецстрое России".

ZRPRESS.Ru, Владивосток.