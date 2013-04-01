Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Космодром "Восточный" "вылез из земли"
В рамках рабочей поездки начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрия Хризмана журналисты побывали на стройплощадках космодрома «Восточный» в Амурской области.
"Пик сдачи объектов на космодроме "Восточный" в Амурской области придется на 2014 год. Я говорю о строительно-монтажных работах, далее уже специалисты займутся монтажом оборудования, пуско-наладочными, выверочными работами", - сообщил начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман журналистам.
"В целом я оцениваю состояние дел на космодроме на сегодняшний день на «хорошо». Лет 15 назад я бы сказал – «очень хорошо». Но понятно, что сейчас - другое время, другие требования… К весне мы сделали главное - что называется «вылезли из земли», разобрались с фундаментами, дорогами. Теперь мы можем нормально работать на поверхности, не боясь дождей, слякоти», - прокомментировал положение Юрий Хризман представителям СМИ Хабаровского края и Амурской области, которым представилась уникальная возможность побывать на стройплощадках космодрома «Восточный».
Журналисты ДВТРК, телевидения «Альфа-канал», РИА "Новости", газет «Тихоокеанская звезда», «Комсомольская правда в Приамурье», «Амурская правда», «Зейские огни» в рамках рабочей поездки начальника ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрия Хризмана смогли пообщаться с руководством и рабочими, понять предназначение будущих объектов.
Сейчас на строительстве в целом задействованы около 4700 человек, но одновременно работают 3600-3700 из них (многие приезжают-уезжают вахтами). К концу года будет, примерно, вдвое больше. В том числе, планируется приезд летом трех-четырех студенческих отрядов: из Хабаровска, Владивостока, Москвы и других городов России.
С нетерпением журналисты ожидали осмотра самого «сердца» космодрома - стартового комплекса. Прошло чуть больше года с начала строительства, но уже можно оценить масштаб проделанной работы.
Перемещаясь от объекта к объекту, представители СМИ смогли увидеть строящиеся объекты космической инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, систему внешнего энергоснабжения, склады для материалов, бетонные заводы, новые вахтовые городки, непрерывно работающую технику, колонны груженых машин. Большой интерес вызвало необычное решение административного здания, внешне напоминающего космический корабль.
Антон Джулай, начальник группы реализации проектов, отвечающий за участок строительства железной дороги, сообщил, что первые 15 километров уже летом соединят Транссиб и космодром, по нему будут возить стройматериалы, что гораздо дешевле. А когда «Восточный» заработает в полную силу, по ветке повезут ракеты.
После объезда состоялась пресс-конференция, на которой журналисты смогли пообщаться с начальником предприятия, уточнить новые и непонятные термины. Здесь, уже в более спокойной обстановке, Юрий Лазаревич Хризман подробнее остановился на ключевых моментах и ответил на интересующие вопросы. Стороны договорились встречаться чаще, чтобы одна из самых глобальных строек страны стала более открытой для граждан, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ФГУП "ГУСС" Дальспецстрой" при Спецстрое России".
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке собрались создавать новые поселения
- В Харбине подписали соглашение по строительству моста через Амур
- На космодроме Восточный рабочие объявили бессрочную голодовку
- Работникам космодрома Восточный будет негде жить
- На переселение из аварийного жилья Якутия получит больше всех в России
- На ДВЖД открыт для движения реконструированный старый Облученский тоннель
- В Амурской области на космодроме "Восточный" в мае начнется монтаж оборудования
- Перспективы дачных массивов под Владивостоком в плане преобразования их в коттеджные поселки близки к нулю
- Студенты смогут принять участие в строительстве космодрома "Восточный"
- Сахалин готовится к неординарным архитектурным решениям
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела