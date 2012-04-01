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Россия будет требовать отчеты об усыновленных детях от США
1 апреля, ZRPRESS. Россия будет требовать от семей США, взявших на воспитание детей из РФ, отчеты о состоянии каждого усыновленного ребенка, сообщил Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
"Мы будем требовать отчета от американских родителей за каждого усыновленного и вывезенного ребенка", - цитирует пресс-служба омбудсмена в субботу.
Российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления внесено на ратификацию в Госдуму в пятницу. Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано в американской столице 13 июля 2011 года. В соглашении определяется порядок усыновления и устанавливается механизм контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. Проект федерального закона внесен Минобрнауки и МИД.
Астахов подчеркнул необходимость безотлагательной ратификации документа, чтобы "заставить американцев выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить права наших детей".
По официальным данным, которые приводит пресс-служба уполномоченного, за последние 20 лет на усыновление в Америку было вывезено около 60 тысяч детей. При этом в конце 80-х и начале 90-х годов Россия не вела "учет" усыновленных американцами малышей.
"Сегодня о судьбе большинства наших детей, вывезенных в тот период, мы ничего не знаем", - говорится в сообщении.
Начиная с 1996 года в американских приемных семьях погибли 19 детей из России, констатирует ведомство. Рассмотрение некоторых дел продолжается до сих пор.
«Золотой Рог».
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