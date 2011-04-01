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Число контрактников в Российской армии возрастет до 425 тыс. человек

01 Апреля 2011, 19:35 | Дальний Восток

Численность военнослужащих по контракту должна возрасти до 425 тыс., а доля солдат срочной службы в будущем может составить 10-15% от личного состава Вооружённых Сил (ВС), заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров на собрании Академии военных наук в Москве.

Николай Макаров напомнил, что с 1 января 2012 г. контрактники будут получать новое денежное довольствие (порядка 25 тыс. руб. по планам Министерства обороны РФ), но кардинально изменится и система отбора кандидатов в ряды профессиональной армии. "Мы понимаем, что пойдёт приток, и нужен отбор. Мы будем отбирать и учить в учебных центрах и только после этого, приняв экзамены, заключать контракт. Нам нужны подготовленные и интеллектуально развитые люди, которые действительно могут освоить сложные образцы вооружений и военной техники, которые начинают поступать в войска", - сказал генерал армии, сообщает On-line-пресс-клуб Министерства обороны РФ.

Автор: Пресс-служба Министерства обороны РФ
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