Гороскоп на предстоящую неделю

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) должны внимательно отнестись к денежным тратам. Сдержанность во всем поможет вам избежать ненужных поступков. В этот период большое значение будут иметь встречи с давними знакомыми или бывшими соседями, коллегами. Нередко это будут навязанные вам контакты, которые станут тяготить, раздражать. Впрочем, судьба будет посылать вам некие психологические испытания, проверяя на прочность и выдержанность. В этот беспокойный период будут задействованы все аспекты вашей жизни - от материального до личностного. Вы испытаете всю гамму чувств - от сцен ревности до вспышек страсти. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и меньше реагировать на чужие слова.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) на пороге радостного события. Ваши прежние усилия увенчаются успехом. Возможны хорошее известие от старшего родственника, долгожданная встреча. Ваша жизнь станет более предсказуемой, упорядоченной. Вы сможете почувствовать себя защищенными. Вместе с тем работа может стать причиной тревог. Это не самое благоприятное время для перехода на новое место работы. Может возникнуть горькое чувство, что вас никто не понимает. Старайтесь сразу же вносить ясность во все спорные моменты. Ваша позиция должна быть четкой и однозначной. Удача будет на стороне начальников и политиков, а также специалистов в области знаний и преподавания.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) проявят скрытность, недоверие к окружающим. Вы будете подвержены переменам, идущим от эмоционального состояния. Возможен разрыв отношений с близким человеком, разбирательство. О гармонии в личной жизни говорить не приходится. Переживания из-за домашних неурядиц могут привести к стрессу, потере стабильности, нарушению здоровья. Этот период отмечен многочисленными встречами и контактами, часто не несущими вам положительных перемен. Недавние события внесут существенные коррективы в реестр ваших ценностей. Проявится интерес к бытовым проблемам. Вы найдете радость в решении несложных вопросов по обустройству вашего быта и состояния жилья.

РАКИ (22 июня-22 июля) должны понимать, что недавние широкомасштабные траты значительно повлияли на бюджет, поэтому вам придется побеспокоиться о сдержанности в тратах. Нелегко будет отказаться от некоторых желаний. И это становится определенным испытанием в данный период. Особенно это будет касаться женской половины знака. Проявится тяга к излишествам. В эти дни легко набрать лишний вес. Профессиональные интересы становятся важным поводом для укрепления позиций на работе. Аспект обучения, получения новых знаний и обладание необходимой информацией будут способствовать упрочению вашего положения. Вероятно серьезное предложение от человека, которому симпатизируете. Будете приглашены на торжество.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) будут вновь в поиске. Важным аспектом вашей жизни становится запланированная смена обстановки, отход от привычного образа существования. Некоторым предстоит поездка, смена места проживания. В личной жизни будет много положительных перемен, связанных с возможностями вашего партнера. Могут измениться вкусы, пристрастия. Вокруг вас появится много неожиданных и непривычных вещей. Некоторые Львы обзаведутся новым членом семьи, не исключено - домашним животным. Вы измените свои недавние планы. Появится благоприятная тенденция для творческого роста, для погружения в интеллектуальную сферу деятельности.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) будут ограничивать свои желания, руководствуясь здравым смыслом и природным прагматизмом. Вас трудно склонить на свою сторону, внушить какую-либо идею. Скептически настроенные, вы станете искать истину даже там, где ее нет по определению. Вы все время будете стремиться к прояснению ситуации и отношений, чего бы это ни касалось. Вместе с тем вас будут привлекать дружеские контакты, в которых вы способны разглядеть идеалы и романтическую связь с прошлым. Захочется вести неспешные беседы, вспоминать лучшие дни и строить радужные планы. В работе возникает серьезный момент для пересмотра сегодняшней занятости. У многих появится перспектива перемены места обитания. Не исключено общение с доктором.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) преодолеют творческий застой и смогут выйти на независимый уровень. Вы будете искать варианты для реализации своих планов. И во многом это удастся благодаря выгодным связям. Предстоит общение с другом, который занимает значительный пост. Почти всегда речь пойдет о человеке, с которым вы сидели за одной партой или росли в одном дворе. Перемены прошлого найдут свое качественное отражение в сегодняшних событиях. Но вместе с тем могут осложниться отношения с самыми близкими. Вы потеряете нить доверия с человеком, прежде во многом понимавшим вас. Свободные Весы будут окружены поклонниками.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) услышат массу противоречивых мнений и советов по поводу ваших творческих замыслов. Лучше уж сохранять в секрете свои намерения. Чужое влияние может сбить вас с толку, направить по ложному пути. В эти дни возможно возобновление прерванных когда-то контактов, теплые беседы с забытым другом. Воспоминания становятся поводом для эмоционального всплеска. Материальный аспект будет главенствовать в вашем образе жизни. Акценты будут расставлены таким образом, что любые отношения могут быстро померкнуть перед «лицом» денег. Ваши внутренние мотивы будут сложны для понимания и часто могут находить осуждение в глазах окружающих. Но это все - в деловой части вашей жизни. Зато внешность становится более располагающей к общению, доверительным беседам.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) становятся более лояльными к слабостям других. Появится возможность укрепить свои силы, восстановить энергетический запас организма. Оздоровление будет свойственно почти всем представителям знака. В эти дни положительными станут физические нагрузки. Возможность проявить свою выносливость, показать определенное мастерство станет делом чести. В личной жизни произойдет ряд внутренних перемен, хотя внешне ситуация не изменится. Вы перестанете говорить о том, что прежде не давало вам покоя. Вы даже станете уклоняться от обсуждения тем, которые интересны окружающим. Вместе с тем этот период может усложниться отношениями среди коллег, союзников, деловых партнеров. Не ждите сочувствия, снисхождения к себе.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) будут стремиться к укреплению выгодных отношений и контактов. Вам необходимы сторонники. Вы будете нуждаться в одобрении собственных действий, в поддержке своих позиций. Неделя благоприятна для восстановления старых связей и утраченного взаимопонимания. Появится возможность отдать энергетические и материальные долги. Для многих представится случай нанесения удара своему давнему обидчику. И вы способны обидеть и даже оскорбить других высказываниями, критикой. И хотя в ваших высказываниях будет доля истины, она надолго омрачит картину происходящего. Сохранение удовлетворенности и спокойствия станет главной вашей заботой.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) проявят осмотрительность по отношению к малознакомым людям. Вы не столь доверчивы, как это может показаться на первый взгляд. За ненавязчивым поведением будет скрываться целеустремленная натура, весьма придирчивая и скептически настроенная. Даже если вы не представляете интереса, как соперник или конкурент, любой «сломает зубы», решивший одержать над вами легкую победу. Не исключено, что вам захочется самостоятельности и в работе, и в личной жизни. Родственники будут против вашей изоляции и особенно того, что вы перестанете доверять им свои секреты. В этот период возможны милые приобретения эстетической направленности (украшения, предметы искусства).

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) становятся добытчиками в буквальном смысле слова. Вся ваша энергия будет направлена на получение и обладание чем-либо. Вы будете часто скрывать истинное положение вещей, так как другие становятся излишне требовательными к вам. Будет много просьб со стороны знакомых, друзей. Вам часто придется помогать другим вопреки собственным убеждениям. Вы часто будете скованы определенными отношениями, условностями, которые не позволят вам чувствовать себя легко и свободно. В этот период могут измениться отношения с компаньонами. Ваши давние деловые связи могут перейти в разряд бывших, что может негативно отразиться на материальной стороне жизни. В личной жизни могут иметь место невысказанные обиды.