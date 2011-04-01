Компания «Владивосток Авиа» отменила рейсы в Ниигату и сократила в Токио

Авиакомпания «Владивосток Авиа» сообщила о том, что, в связи со значительным спадом пассажиропотока из-за землетрясений и аварий на АЭС в Японии вынуждена временно приостановить полеты из Владивостока и Хабаровска в Ниигату и сократить количество рейсов, выполняемых из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска в Токио (аэропорт Нарита).

Обращаем ваше внимание на то, что при выполнении авиарейсов в Японию «Владивосток Авиа» внимательно следит за ситуацией в стране, основываясь на данных Министерства транспорта Японии, администрации аэропорта Нарита и официальной информации IATA и ICAO, а также Всемирной организации здравоохранения, отмечается в официальном заявлении компании. При создании более благоприятных условий для поездок в Японию авиакомпания примет меры по возобновлению рейсов. Для тех пассажиров, которые уже приобрели билеты на рейсы XF807/808 и XF809/810, компания перебронирует их на ближайшие рейсы в/из Токио.

Напомним, что 29 марта премьер-министр Японии Наото КАН заявил, что правительство повысило уровень тревоги в стране до максимального. Накануне стало известно, что в почве у станции «Фукусима-1» были обнаружены следы радиоактивного урана. Ситуация остается непредсказуемой -в реакторе второго энергоблока станции произошло разрушение и стержни станции продолжают плавиться.