www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Компания «Владивосток Авиа» отменила рейсы в Ниигату и сократила в Токио

01 Апреля 2011, 13:45 | Дальний Восток

Авиакомпания «Владивосток Авиа» сообщила о том, что, в связи со значительным спадом пассажиропотока из-за землетрясений и аварий на АЭС в Японии вынуждена временно приостановить полеты из Владивостока и Хабаровска в Ниигату и сократить количество рейсов, выполняемых из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска в Токио (аэропорт Нарита).

Обращаем ваше внимание на то, что при выполнении авиарейсов в Японию «Владивосток Авиа» внимательно следит за ситуацией в стране, основываясь на данных Министерства транспорта Японии, администрации аэропорта Нарита и официальной информации IATA и ICAO, а также Всемирной организации здравоохранения, отмечается в официальном заявлении компании. При создании более благоприятных условий для поездок в Японию авиакомпания примет меры по возобновлению рейсов. Для тех пассажиров, которые уже приобрели билеты на рейсы XF807/808 и XF809/810, компания перебронирует их на ближайшие рейсы в/из Токио.

Напомним, что 29 марта премьер-министр Японии Наото КАН заявил, что правительство повысило уровень тревоги в стране до максимального. Накануне стало известно, что в почве у станции «Фукусима-1» были обнаружены следы радиоактивного урана. Ситуация остается непредсказуемой -в реакторе второго энергоблока станции произошло разрушение и стержни станции продолжают плавиться.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru