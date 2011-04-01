Газета «Золотой Рог» поздравляет геологов с праздником!

3 апреля российские геологи будут отмечать свой профессиональный праздник.

Благодаря геологам Приморский край уже многие годы располагает разведанной минерально-сырьевой базой и потенциальными ресурсами широкого спектра полезных ископаемых. Здесь, на сравнительно небольшой территории в 165 тыс. км2, известны месторождения и проявления каменного и бурого угля, свинца, цинка, олова, вольфрама, плавикового шпата, бора, серебра, россыпного и коренного золота, германия, графита, вермикулита, драгоценных и поделочных камней, строительных материалов и других видов минерального сырья. Суммарная стоимость первого товарного продукта, ежегодно извлекаемого из недр Приморья, составляет примерно 8-10 % в суммарном объеме валового регионального продукта. На приморские горнодобывающие предприятия приходится 100% боропродукции, 70 % плавикового шпата, более 50 % свинца, цинка, свыше 80% вольфрама, производимых в России.

Специалисты отмечают, что степень использования фонда недр в Приморье является самой высокой в Дальневосточном регионе, но его потенциал далеко не исчерпан. Только в этом году Приморнедра планирует выставить на аукционы не менее 12 новых месторождений и участков недр, в том числе уникальных для края. Продолжающиеся геолого-съемочные и поисковые работы позволяют рассчитывать на находки новых месторождений. Пожелаем же первопроходцам недр новых открытий, удачи, легких полевых сезонов.

С праздником, дорогие геологи!