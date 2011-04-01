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Прогноз погоды

01 Апреля 2011, 13:45 | Дальний Восток

Вот и прошел первый месяц весны. Начало второго - апреля – не может не радовать. Активный циклон, возникший в Монголии и Забайкалье, пришел на Дальний Восток. Наш Приморский край находится как раз в теплом секторе этого самого циклона. А это весьма способствует повышению температурного фона.

Растет температура и во ВЛАДИВОСТОКЕ. Так, в дневные часы в столице Приморья воздух уже прогревается до 6-10 градусов тепла. В городе в ближайшие пять-шесть дней сохранится переменная облачность, без осадков. После захода солнца температура все еще понижается до минус 1-3.

А вот в ХАБАРОВСКЕ сегодня, в пятницу, возможен снег. Зато дневная температура также теперь установилась выше нуля – 1-4 градуса тепла. Впрочем, по ночам еще холодновато – до минус 2-5.

Стало теплей и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – днем столбик на шкале термометра доходит до отметок плюс 2-6. Осадков в столице Амурской области не будет в течение ближайшей недели. А когда на город опускается ночь, воздух остывает до 2-4 градусов мороза.

В субботу ожидается дождь со снегом в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Здесь тоже подросла дневная температура – до 1-5 градусов тепла. Ну а в темное время суток в столице островной области все еще морозно – до 3-6 ниже нуля.

Ну а в МАГАДАНЕ морозно и днем, и ночью. В светлое время суток температура выше 3-7 градусов мороза не поднимается. С наступлением сумерек становится холоднее – до минус 10-15.

В субботу и воскресенье может выпасть немного снега в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура колеблется от минус 2 до плюс 2. Ночью в столице Камчатского края температура понижается до 5-8 градусов мороза.

Автор: По сообщениям интернет-изданий
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