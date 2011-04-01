Индексация пенсий коснется четырех миллионов

Индексация социальных пенсий в России будет проводиться один раз в год – 1 апреля. До этого средняя социальная пенсия по стране составляла 5 336 рублей, после пересчета она составит 5 884 рубля.

На реализацию закона необходимо 20 млрд рублей. При этом, по словам Валерия Рязанского, 17 млрд рублей уже заложены в бюджете Пенсионного фонда России, а 3 млрд рублей необходимы дополнительно. Как сообщает ИТАР ТАСС, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заверил, что такие средства в бюджете фонда имеются и этот закон фонд сможет профинансировать. Социальные пенсии являются одним из видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению и выплачиваются нетрудоспособным гражданам, не приобретшим право на трудовую пенсию, при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери кормильца. Индексации также будут подлежать пенсии по государственному пенсионному обеспечению и другие выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии, выплачиваемые отдельным категориям пенсионеров. По словам спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА, индексация 1 апреля коснется около 4 млн человек. Кстати, средний размер трудовых пенсий после индексации 1 февраля составил 8498 руб., а всего трудовых пенсионеров в России 36,6 млн человек.