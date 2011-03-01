«Сименс» собрал инновации от старшеклассников

В конце февраля лучшие и наиболее перспективные разработки были определены в рамках 5-го Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников «Инновации для устойчивого развития», организуемого при поддержке компании «Сименс» в Хабаровске.

В финал, который пройдет 22 марта в Москве, от Дальневосточного округа вышла школьница из Якутска Диана ПОПОВА. Ее разработка, не поверите, - проект эстакадного дорожного строительства с использованием буронабивных свай с уширением внизу в условиях Севера.

Общепризнанный факт - максимальный объем знаний, которым в течение жизни владеет человек, приходится на период обучения в старших классах школы, т.е. на возраст 15-16 лет. Компания «Сименс» считает, что именно в этом возрасте подростки наиболее способны генерировать идеи, и своим социальным проектом подвигает их к этому. Конкурс проводится в два этапа во всех федеральных округах РФ. Экспертные советы, состоящие из представителей ведущих вузов, отобрали из 378 присланных в этом году проектов по 5 номинантов в каждом федеральном округе; далее эти ребята представили свои работы на региональных полуфиналах.

Интересно, что молодые дальневосточники в своих научно-инновационных проектах часто ставят во главе угла принцип безотходного производства. В качестве примера может быть проект по созданию животноводческого комплекса, работающего на биогазе. Суть его – сельские жители получают возможность полностью обеспечивать себя электроэнергией и теплом, используя в качестве топлива навоз крупного рогатого скота. А все, что остается в результате горения, может быть использовано как удобрения.

Многие проекты школьников разрабатываются с учетом конкретных географических и климатических особенностей региона. Например, проект охлаждения воздуха летом в помещениях естественным холодом применим лишь к условиям вечной мерзлоты: воздух, циркулируя по трубам внутри здания, периодически попадает на глубину 5-8 метров, где остывает и разносит прохладу по помещениям.

Обобщая разработки старшеклассников Дальнего Востока, можно сделать вывод, что они мечтают жить в мире экологически безопасном - с чистыми реками и воздухом.

- Вообще можно сказать, что проекты в этом году стали хотя и менее красочными, но гораздо более техничными. Старшеклассники стремятся сегодня детально разобраться, как именно их проекты должны быть воплощены, - отметил председатель оргкомитета конкурса, вице-президент «Сименс» в России и Центральной Азии Сергей КРЫЛОВ.