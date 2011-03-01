SOS из Анюйского заповедника услышал «МегаФон»

Фонд «Феникс» и ОАО «МегаФон» начали экстренный сбор средств для Анюйского национального парка, расположенного на территории Центрального Сихотэ-Алиня. Собранные средства пойдут на организацию подкормки косуль в рамках благотворительного проекта «HELP!», сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВ филиала компании.

Директор Анюйского национального парка Александр Самарин обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Зимой 2010–2011 в Хабаровском и Приморском краях образовался высокий снежный покров: глубина снега достигла 120 см, к тому же наблюдались температуры до -50 градусов. Для поддержания зверей в период бескормицы необходима подкормка, особенно это касается популяций кабана и косули. Средств не хватает. Любой клиент «МегаФона» на Дальнем Востоке России от Иркутска до Чукотки и Сахалина может помочь попавшим в беду обитателям дальневосточной тайги, отправив сообщение на номер 000119 (стоимость SMS — 30 руб. с НДС).