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1 марта вступипил в силу «Закон о полиции»

01 Марта 2011, 21:01 | Дальний Восток

Означает ли это, что с сегодняшнего дня к милиционеру/полицейскому на хромой кобыле не подъехать? И будет ли в реальности действовать принцип «как его вы назовете, так он и поплывет»?

Вообще-то, любая смена вывески требует неких функциональных и организационных изменений. Изменений этих, по большому счету, не знают ни сами новоиспеченные полицейские, ни общество. «ЗР» знакомых милиционеров попросил перечислить предусмотренные законом принципы, правила, изменения, по которым отныне им предстоит работать. Не получилось. Не знает никто.

Может, если не про содержание, так про форму в буквальном смысле кто-то что-то знает. Нескольким сотрудникам рядового и среднего начальствующего состава был задан один вопрос: «Каким предполагается содержание новой «полицейской» формы?». Не удивим, в большинстве случаев ответ был одинаков: «Мы люди маленькие, и мы выполняем приказ». Примерно в том же ключе прозвучал ответ и от пресс-службы УВД по Приморскому краю.

Может, для начала надо было почистить милицейские «конюшни», расчистить, так сказать, поляну для светлого образа новорожденного субъекта правоохранительной системы. Привлечь историю с ее богатым опытом, в котором была, например, жандармерия с ее первоклассным сыском. Были околоточные и полицейские урядники, что воспитывали не только кухонных и уличных боксеров, но также организовывали и принимали самое активное участие в охране общественного порядка, как бы мы сейчас выразились, спасении людей и имущества во время опасных, стихийных и прочих кризисных случаев?

Неплохо бы заручиться поддержкой общественников, чей институт, созданный под крылом МВД и региональных управлений, в этом году он, к слову, отметит 5-летний юбилей. Попросить, заставить, организовать их на разъяснительную работу, а заодно испросить у общественности факты недобросовестного исполнения служебных обязанностей, халатность и коррупции.

Автор: Ян Коноплицкий
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