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Дальневосточники хотят железную дорогу на Сахалин и офшорную зону
Портал для сбора предложений граждан, которые войдут в Национальную программу по развитию Дальнего Востока, начал работать только в январе 2019 года, а уже более 8000 своих пожеланий оставили граждане России.
О необходимости разработки Национальной программы по развитию Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума в 2018 году. Привлечение граждан к разработке этой программы – главное отличие проекта от других программ, которые когда-либо создавались или планировались. Несмотря на то, что дальневосточные чиновники стараются решать наболевшие проблемы, возникающие в регионах, однако, не все обладают полной картиной положения дел в каждом из субъектов РФ. Отметим также, что ДФО – единственный макрорегион в стране, в отношение которого будет разрабатываться такая программа.
На данный момент на портал, созданном Министерством развития Дальнего Востока совместно с ВЦИОМ, поступило 8626 предложений от россиян. Более 2000 предложений внесли жители Дальневосточного Федерального округа. Более половины – от жителей Хабаровского края. На сегодняшний момент регион находит на первом месте по активности. За Хабаровским краем следуют жители Республики Саха – Якутия. Третье место удерживает Забайкальский край. Наименее активно проявляют себя жители Сахалинской области.
«Много предложений о снижении тарифов на электроэнергию, на услуги ЖКХ и предоставление льготного режима по перелетам в европейскую часть России. Есть интересное предложение с обоснованием того, что необходимо строить железную дорогу на остров Сахалин. Периодически мы читаем такие сообщения в социальных сетях и СМИ. Теперь люди начинают активнее предлагать такое решение. Есть предложения о создании на территории, в частности, Хабаровского края офшорной зоны. Казалось бы, это фантастическая идея. Но мы видим примеры стран Юго-Восточной Азии, где практически нет ресурсов, но достаточно выгодное географическое положение. Офшорные зоны помогают этим странам успешно развиваться. Также поступают предложения о разрешении коренным дальневосточникам добывать драгоценные металлы ручным способом, чтобы минимизировать ущерб природе», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей БЕЛОГЛАЗОВ.
Есть предложения в одну строчку, а есть на десятках листов. Один из пользователей сайта оставил предложение принять программу восстановления сельскохозяйственных угодий на территории ДФО - на 70 листах. И он подошел к этой программе очень грамотно и взвешенно. Его предложение будет передано специалистам в сфере сельского.
Национальная программа по развитию Дальнего Востока будет утверждена уже в сентябре этого года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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