Полпред вынужден лично уговаривать молодежь не уезжать из региона

Тем временем стремительно нарастающих поток отъезжающих с Дальнего Востока по-настоящему пугает

Заместитель председателя Правительства РФ, он же полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился со студентами Дальневосточного федерального университета.

На встрече с полпредом студенты охотно задавали вопросы и выступали с предложениями по улучшению условий жизни дальневосточников. Одним из обсуждаемых стала тема трудоустройства молодых выпускников региона. Молодые специалисты посетовали, что не видят перспектив найти работу по специальности, по их мнению это становится основной причиной переезда в большие мегаполисы Москву и Санкт-Петербург. Полпред в свою очередь поспешил успокоить студентов.

«Я бы посоветовал не делать скоропалительных решений по поводу отъезда на Запад страны. Сейчас Дальний Восток стоит на пороге масштабных перемен. Благодаря проекту “Свободный порт Владивосток” количество его резидентов всё увеличивается, а вместе с этим и инвестиции в развитие региона. Если вы считаете, что в той же Москве найти высокооплачиваемую работу проще, чем, скажем, во Владивостоке, то сильно ошибаетесь. Хорошее место в столице можно получить, когда едешь туда по целевому приглашению на конкретный контракт. В случае самостоятельного поиска вы обязательно столкнётесь с высокой конкуренцией. Рынок труда в Москве сейчас довольно закрытый, но об этом может хорошо рассказать не я, а мэр Сергей Собянин. Со своей стороны хочу сказать, что планы в рамках программы развития Дальнего Востока очень амбициозны. К 2025 году здесь будет создано 146 тысяч новых рабочих мест, поэтому ещё раз повторяю торопится уезжать не стоит», — заверил Юрий Трутнев.

Также участников волновал вопрос так называемого ритма жизни в дальневосточных городах. Как отметили студенты, многие ищут в западных столицах называемой на молодёжном языке «движухи». Юрий Трутнев парировал и это утверждение.

«Вы говорите, что здесь нет “движухи”, а хочу сказать следующее. Знаете, я очень внимательно мониторю ситуацию в других округах страны, и такого строительства и финансовых вложений нет ни в один регион России. Именно сюда приходят крупные инвесторы, проходят важнейшие международные события и реализуются масштабные проекты», — особо подчеркнул полпред.

Отдельно затронули и транспортную доступность как с Европейской частью России, так и внутри ДФО. Вице-премьер отметил, что субсидирование вырастет «минимум раза в три».

«Мы уже совместно с министром транспорта написали письмо на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о выделении дополнительных средств. Он поддержал это решение. Дополнительно будет выделено порядка 5,2 миллиарда рублей», — заявил вице-премьер.

Тем временем, статистики констатируют, что отъезд населения из региона стремительно нарастает. За прошедший год Дальний Восток потерял по причине отъезда более 30 тысяч человек. И это только те, кто сменил прописку. Фактически реальная цифра может быть в два-три раза выше.

Приходится констатировать, что написанные в московских министерствах программы по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке не работают. Структуры, ответственные за развитие макрорегиона, не устают заявлять, что ситуация улучшается. Так, в июле 2018 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что «хотя отток населения снизить не удалось, но по сравнению с 2013 годом он снизился в два раза». Однако слова полпреда — не более чем лукавство и игра с цифрами. В 2012 году население ДФО уменьшилось на 19,88 тыс. человек. Тогда же было создано первое в истории России Министерство по развитию Дальнего Востока, расквартированное почему-то в Москве. В 2013 году демографические потери региона составили уже 33,04 тыс. В 2014 году потери действительно снизились — до 20 тыс. Но это был пик кризиса, который Дальний Восток переживал особенно тяжело. Намертво встал рынок недвижимости. Люди не могли продать жильё, а следовательно, не могли уехать — в смысле сняться с регистрационного учета. Но уезжали всё равно — сдавая жильё или просто закрывая его на замок. Кризис продолжался и в 2015 году, но даже он не остановил отток — минус 16 052 человек. В 2017 году Дальний Восток потерял 17,4 тыс. человек. В 2018 – эта цифра выросла сразу в двое.

Интересны методы, которыми чиновники Минвостокразвития и связанные с ними структуры «пытаются» улучшить демографическую ситуацию в ДФО. Так, на IV ВЭФ, представителями АРЧК ДВ было заявлено, что регионам ДФО окажут помощь в реализации «Демографической политики Дальнего Востока до 2025 года». «Демографическая политика ДФО…» — огромный труд, совершенно бессмысленный с практической точки зрения. В ходе ВЭФ почему-то было заявлено, что помогать улучшать демографию будут только трём регионам — Приморью, Якутии и ЕАО. Как быть остальным регионам, представители АРЧК не сказали. Улучшать демографическую ситуацию в обозначенных, да и в других регионах ДФО планируется пропагандой здорового образа жизни, поддержкой программы мобильности трудовых ресурсов. Для местных жителей, по уже сложившейся традиции, ничего не предусмотрено.

Попытки хоть как-то повлиять на ситуацию иначе как жалкими не назовешь. Так, на днях правительство приняло решение о поддержке семей на Дальнем Востоке. В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого ребенка. Их объем составит… порядка 20 тыс. рублей — пособие будет начисляться в двукратном размере прожиточного минимума в субъекте. Сумма не просто незначительная, а издевательски маленькая. Во столько примерно и обходится семье новорожденный малыш в первые месяцы жизни. И это уже при том, что все необходимые «гаджеты» (кроватка, коляска и пр.) уже куплены.

Тем временем 2019 год начался с резкого подорожания практически всех групп товаров и услуг. Цены в регионе уже в 2-3 раза выше, чем в «дорогой» Москве, а зарплаты – в 2-3 раза ниже. Предприятия созданные в рамках Свободного порта и ТОРов платят в среднем такую же заработную плату, как и большинство остальных. А некоторые и того меньше. Так, один из аргохолдингов, построивший крупное предприятие в рамках ТОРа, объявил о наборе работников на зарплату от 17 тысяч рублей. Молодежь региона не дает себя обмануть, так как активно коммуницируют со сверстниками в той же столице – все видят, что в Москве намного шире рынок труда, а заработные платы, даже для молодежи, заметно выше, чем, к примеру, во Владивостоке и Хабаровске. Не намного отличаются в столице и цены на съем жилья.

Увы, откровенно вялые и непродуманные потуги федеральных властей, эти тренды переломить не в состояние. Требуется нечто гораздо большее. В виде, к примеру, отмены «зарплатных» налогам с одновременным введением обеспеченного государством дальневосточного коэффициента к зарплатам, пенсиям и другим доходах жителей, бесплатная ипотека, введения для дальневосточников оплачиваемого государством минимума по услугам ЖКХ, расширения льгот по авиабилетам на всех жителей региона, а не только для избранных категорий, тотальная отмена оплаты в вузах Дальнего Востока для ребят региона и квотирование мест для них в вузах страны, стопроцентное субсидирование перевозок в регион продуктов питания и прочих социально значимых товаров и многое другое.

Иначе остается только махать ручкой вслед улетающим самолетам и уезжающим поездам.