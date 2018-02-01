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С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету
Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1а» должна доставить на околоземную орбиту 11 космических аппаратов
Сегодня с космодрома Восточный в Амурской области запустили третью в его истории ракету. Среди 11 выводимых на околоземную орбиту аппаратов — девять иностранных спутников. Пуск застрахован на сумму более 10 млрд руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В четверг, 1 февраля, с космодрома Восточный в Амурской области запустили третью в его истории ракету, сообщает корреспондент РБК.
Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1а» должна доставить на околоземную орбиту 11 космических аппаратов, рассказали РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Это спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и 4 (основная полезная нагрузка), а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам (четыре американских LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких S-NET и один немецкий D-Star One).
Ракета стартовала в 11.07 по местному времени (05.07 по мск), спустя две минуты произошло отделение 1 ступени. Еще через две минуты — в 11.11 — ракета «Союз-2.1а» должна сбросить головной обтекатель, рассказали РБК в пресс-службе «Роскосмоса». В 11.12 должна отделиться вторая ступень и будет сброшен хвостовой отсек. В 11.16 произойдет выключение маршевой двигательной установки З ступени, а затем — отделение головного блока. Выведение спутников после этого продолжит разгонный блок «Фрегат».
Отделение космического аппарата «Канопус-В» № 3 должно произойти в 12.06 (06.06 по Мск), вслед за ним — в 12.12 — должен отделиться «Канопус-В» № 4. На 13.33 запланировано отделение космических аппаратов S-NET. Отделение «Лемуров» и аппарата DStar One произойдет в 13.37 и 13.50 соответственно.
Изначально этот пуск был запланирован на 22 декабря 2017 года, однако после аварии 28 ноября с ракетой «Союз-2.1б», был перенесен на февраль следующего года.
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