Двигать инновации будут университеты

Сергей ДАРЬКИН встретился с ректорами высших учебных заведений Приморья. Руководители вузов и губернатор Приморья обсудили перспективы развития приморской высшей школы.

Сергей Дарькин отметил, что сегодня в экономике края создаются производственные кластеры, формируется инновационная инфраструктура. Еще одна тема, на которой остановился губернатор, - развитие инноваций через университеты. Как показывает международный опыт, это связано с созданием малых предприятий и бизнес-инкубаторов, которые должны иметь коммерческий успех.