Горячая вода подешевеет

С 1 января в Приморье изменились тарифы на свет и тепло, а с 1 февраля вводятся новые тарифы на услуги холодного и горячего водоснабжения для жителей Владивостока. Но если горячая вода будет обходиться горожанам немного дешевле, то холодная, напротив, подорожает. Вскоре вырастет и стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Свет

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января увеличились на 10% - с 1,54 руб. до 1,69 руб. за кВт/ч, что соответствует установленному Федеральной службой по тарифам (ФСТ) предельному уровню роста. На сегодня, по словам заместителя директора департамента по тарифам администрации Приморского края Галины КОСТИНОЙ, за счет перекрестного субсидирования тариф на электроэнергию для населения остается самым низким среди категорий потребителей края - 4 руб. за кВт/ч.

Тепло

На 2011 год ФТС установила потолок роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую жителям края, в размере 10,5% к уровню прошлого года (в 2010 г. – 5%). Фактически рост тарифов для населения (в зависимости от поставщика тепла) изменился от 0% (т.е. остался на уровне 2010 года) до 10,5%, а в среднем – на 5-6%. Для жителей Владивостока, Артема и Партизанска, получающих тепловую энергию от ОАО «ДГК», тариф увеличился на 3%, для жителей края, получающих тепло от КГУП «Примтеплоэнерго», - на 0,8%.

При этом потребители «Примтеплоэнерго», как и других теплоснабжающих организаций, для которых тарифы на тепловую энергию установлены выше максимального, установленного администрацией Приморского края и учитываемого при определении размера платы населения, получают дотацию между экономически обоснованным тарифом и максимальным тарифом, подчеркнула Галина Костина.

Напомним, что главное условие для получения средств на капитальный ремонт жилья из Фонда реформирования ЖКХ - отмена перекрестного субсидирования, что предусматривает введение единых тарифов для всех категорий потребителей ресурсов - и для граждан, и для предприятий. При этом государство прекращает субсидировать поставщиков услуг. Такая схема отношений создает условия для формирования в отрасли рыночных отношений. Минус - граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги в полном размере, что, естественно, увеличивает тарифы для населения.

С 1 апреля 2010 года на территории края был введен единый тариф на тепловую энергию для потребителей, получающих тепло от КГУП «Примтеплоэнерго» и бойлерных, работающих на дизельном топливе. Для снижения платежей населения постановлением губернатора ежегодно утверждается максимальный тариф, который используется для расчета платежей населения за тепло и горячую воду. Теплоснабжающие организации, у которых тариф выше максимального, получали компенсацию на покрытие разницы из краевого бюджета. С 1 апреля 2010 года компенсации из бюджета перечисляются гражданам независимо от совокупного дохода семьи. Схема такова: люди получают деньги в виде субсидий, добавляют к ним свою долю, а затем перечисляют теплоснабжающей организации.

На сегодня перекрестное субсидирование по тепловой энергии осталось для потребителей Владивостока, Артема, Партизанска и Большого Камня, но оно будет ликвидировано с 1 января 2012 года.

Вода

Начиная с этого года, тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливают не муниципальные, а региональные власти. Во Владивостоке тарифы меняются с 1 февраля. Для ряда муниципальных образований новые тарифы еще не утверждены. Это связано с тем, что в 2010 году в разных муниципальных образованиях они были введены в разное время, а тариф нельзя менять раньше, чем через год.

По холодному водоснабжению и водоотведению рост тарифов в 2011 году составит от 11,7 до 15%. Во Владивостоке услуги холодного водоснабжения подорожали с 13,52 рублей до 15,54 рублей. А вот горячая вода, напротив, стала дешевле. Это связано с ликвидацией перекрестного субсидирования и слиянием ОАО «Водоканал» и КГУП «Приморский водоканал». Теперь у них единые средние тарифы: на воду - 15,54 руб. (без учета НДС), на водоотведение - 5,57 руб. (без учета НДС). Если ранее водоканал продавал холодную воду для юридических лиц, приобретающих ее для последующего нагрева и реализации горячей воды, по тарифу 18 руб., то с 1 февраля – по 15,54 руб.

Общественный транспорт

По словам начальника отдела регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки департамента по тарифам администрации края Светланы ЕЖЕЛЕВОЙ, автоперевозчики Владивостока обратились в департамент по тарифам с просьбой увеличить стоимость проезда в городском общественном транспорте с 11 до 15 руб., как минимум. Необходимость повышения стоимости проезда они мотивирует увеличением единого социального налога, подорожанием топлива и необходимостью индексировать зарплату.

Новые тарифы пока не утверждены. Так администрация края предложила перевозчикам разработать и представить инвестиционную программу развития. «Если они предусмотрят замену автобусов, тогда повышение будет не на рубль, - сказала Светлана Ежелева. – Но пока мы не знаем, какой процент автопарка они собираются заменить. Таких данных у нас пока нет».

К слову, во Владивостоке стоимость проезда в автобусах одна из самых низких в стране - 11 руб. и не менялась с сентября 2008 года.