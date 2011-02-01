Трети малышей отказано в детских садах

В Приморье 72 тысячи детей посещают детские сады, 34 тысячи стоят в очереди. Голодовка, в которой приняли участие 40 жителей 15 российских регионов, в том числе две жительницы Приморья, уже принесла результат. Администрация Владивостока сообщила, что начала работу по приему на баланс детсада в районе Шаморы.

Голодовку инициировали активисты движения «Российским детям - доступное дошкольное образование», потребовав, чтобы власть нашла деньги для помощи детям и на детские дошкольные учреждения.

- Уже на второй день после рождения ребенка мы получили свидетельство и сразу встали в очередь на место в детском саду. Нам сказали узнать, о продвижении очереди не раньше августа 2012 года. А ведь мне к тому времени уже надо будет выходить на работу, - поделилась с «ЗР» своими проблемами в связи с рождением сына владивостокская участница последней голодовки Иветта НАГИБИНА.

Иветта случайно набрела на сайт движения «Российским детям - доступное дошкольное образование». Сначала стала переписываться по Интернету. Затем оставила свои координаты. А позже и выразила готовность принять участие в голодовке.

- Я не смогла выдержать все три дня. Но я не жалею, что провела голодовку, - уверяет Иветта Нагибина. – Мы сумели привлечь внимание к проблеме. Мне, например, позвонила начальник Управления здравоохранения администрации края, заверила, что мой ребенок по достижении трехлетнего возраста обязательно получит место в детском саду. Но я хочу, чтобы все жили достойно!

Члены движения «Российским детям - доступное дошкольное образование» требуют, в частности, в срок до 1 апреля 2011 года разработать и принять Федеральную программу строительства и возврата зданий детских садов, чтобы до 1 апреля 2013 года обеспечить всех детей России бесплатными местами в детских садах.

Сразу четыре мамы провели с 21 по 23 января голодовку в бухте Емар, где сложилась парадоксальная ситуация. Места в детсаду есть. Он рассчитан более чем на сотню мест, а посещают его всего 36 детей. Других не берут. Они – чужие. Детсад принадлежит детскому лагерю «Океан». - В детсад ходят четыре ребенка «со стороны». У одного родители прописаны в Уссурийске, а в Емаре лишь снимают квартиру. Так что ссылки на то, что детсад ведомственный – отговорка.

На встречу с пикетчиками 27 января и на акцию протеста собрались 50 жителей Емара, приехал заместитель главы администрации Владивостока Константин МЕЖОНОВ. Он пообещал помочь. Но родители сомневаются, что мэрия сможет что-то сделать.

- Садик федеральный. Поэтому будем писать в Москву, - сообщила «ЗР» о дальнейших планах Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ. - Если нас не услышат, мы ляжем под колеса машин. Лично я так жить больше не могу.