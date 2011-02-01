Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристы промониторили пункты пропуска
Важнейшей задачей Дальневосточного территориального управления Росграницы на 2011 год является подготовка пунктов пропуска, задействованных в обеспечении проведения саммита АТЭС. Об этом сообщил на совещании в Хабаровске заместитель руководителя Росграницы Борис ХАЙТОВИЧ.
В свою очередь руководитель Дальневосточного терруправления Виктор ЕЛЮТИН рассказал, что на подготовку пунктов пропуска, имеющих отношение к саммиту АТЭС, выделено 558 млн рублей. В первой половине 2012 года все объекты должны вступить в действие без ограничений. Вместе с тем, Виктор Елютин отметил, что выполнению задач по обустройству Государственной границы РФ на Дальнем Востоке сильно мешает отсутствие эффективного механизма межведомственного взаимодействия в пунктах пропуска.
К чему приводит несогласованность действий контрольных органов на границе, стало ясно из выступления председателя общественного совета при ДВТУ Росграницы, руководителя Дальневосточного регионального отделения российского союза туриндустрии Александра ОСАУЛЕНКО, рассказавшего об итогах общественного мониторинга качества услуг в местах пограничных переходов.
В первую очередь обращает на себя внимание разница в подходах к организации работы пограничников и таможни со стороны КНР и РФ. Технические нормы обслуживания 1 человека в КНР – до 25 секунд, при реальных затратах времени в 18 секунд. В России пропустить человека через границу по нормам в 2010 году было необходимо не более чем за 2 минуты, на деле этот срок достигает 1 минуты 45 секунд. С 1 января 2011 года норма увеличена до 3 минут. Уровень технической и технологической оснащенности российских пунктов пропуска также значительно отстает от китайских, что не позволяет в ближайшее время надеяться на исправление ситуации со скоростью прохождения границы.
В минувшем году впервые прошло анкетирование российских граждан, пересекавших границу в четырех пунктах пропуска, расположенных в Благовещенке, Хабаровске, поселке Сосновая падь (Приморье), селе Нижнеленинское (ЕАО). Было опрошено более 500 человек, из них довольны обслуживанием в среднем остались только 10%, категорически недовольны были 55%, остальные - сдержанно недовольны. Хуже всего дела обстоят в речном порту Хабаровска, где вообще не оказалось довольных работой пункта. Люди отмечают неорганизованность работы контролеров разных ведомств, затяжки времени, отсутствие информации, грязь в помещениях, хамство персонала. Из-за задержек на границе иногородние опаздывают на поезда, самолеты и автобусы.
Александр Осауленко говорит, что владельцы пунктов пропуска по-разному реагируют на доведенные до них результаты мониторинга и анкетирования. Часто вместо благодарности и попыток исправить недостатки возникает недовольство вмешательством в их дела. Отмечены даже случаи мести в виде дополнительных помех тем, кто принял участие в анкетировании. В результате общественный совет предложил заинтересованным лицам начать перемены с изменения психологии сотрудников пунктов пропуска, с отмены презумпции виновности на российской границе, благодаря которой каждый турист заранее воспринимается как нарушитель.
Новости тематики
- Cоинвестора игровой зоны в Приморье оставили под арестом еще минимум на 1,5 месяца
- Во Владивостоке начинает работу первый Тихоокеанский детский форум
- Дальневосточные таможенники перечислили в федеральный бюджет 185,2 млрд рублей
- «Надежда» заходит в Йокогаму, чтобы подготовить российских чиновников к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке
- Создан Дальневосточный труд для государственных решений
- Фрегат "Надежда" «задокументирует» и поднимет на борт дрейфующий мусор Фукусимы
- В ДВФУ отбирают участников молодежной программы саммита АТЭС-2011
- Добрались до скверов
- Туристы промониторили пункты пропуска
- Центру Владивостока добавили энергомощности
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда