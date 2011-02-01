Туристы промониторили пункты пропуска

Важнейшей задачей Дальневосточного территориального управления Росграницы на 2011 год является подготовка пунктов пропуска, задействованных в обеспечении проведения саммита АТЭС. Об этом сообщил на совещании в Хабаровске заместитель руководителя Росграницы Борис ХАЙТОВИЧ.

В свою очередь руководитель Дальневосточного терруправления Виктор ЕЛЮТИН рассказал, что на подготовку пунктов пропуска, имеющих отношение к саммиту АТЭС, выделено 558 млн рублей. В первой половине 2012 года все объекты должны вступить в действие без ограничений. Вместе с тем, Виктор Елютин отметил, что выполнению задач по обустройству Государственной границы РФ на Дальнем Востоке сильно мешает отсутствие эффективного механизма межведомственного взаимодействия в пунктах пропуска.

К чему приводит несогласованность действий контрольных органов на границе, стало ясно из выступления председателя общественного совета при ДВТУ Росграницы, руководителя Дальневосточного регионального отделения российского союза туриндустрии Александра ОСАУЛЕНКО, рассказавшего об итогах общественного мониторинга качества услуг в местах пограничных переходов.

В первую очередь обращает на себя внимание разница в подходах к организации работы пограничников и таможни со стороны КНР и РФ. Технические нормы обслуживания 1 человека в КНР – до 25 секунд, при реальных затратах времени в 18 секунд. В России пропустить человека через границу по нормам в 2010 году было необходимо не более чем за 2 минуты, на деле этот срок достигает 1 минуты 45 секунд. С 1 января 2011 года норма увеличена до 3 минут. Уровень технической и технологической оснащенности российских пунктов пропуска также значительно отстает от китайских, что не позволяет в ближайшее время надеяться на исправление ситуации со скоростью прохождения границы.

В минувшем году впервые прошло анкетирование российских граждан, пересекавших границу в четырех пунктах пропуска, расположенных в Благовещенке, Хабаровске, поселке Сосновая падь (Приморье), селе Нижнеленинское (ЕАО). Было опрошено более 500 человек, из них довольны обслуживанием в среднем остались только 10%, категорически недовольны были 55%, остальные - сдержанно недовольны. Хуже всего дела обстоят в речном порту Хабаровска, где вообще не оказалось довольных работой пункта. Люди отмечают неорганизованность работы контролеров разных ведомств, затяжки времени, отсутствие информации, грязь в помещениях, хамство персонала. Из-за задержек на границе иногородние опаздывают на поезда, самолеты и автобусы.

Александр Осауленко говорит, что владельцы пунктов пропуска по-разному реагируют на доведенные до них результаты мониторинга и анкетирования. Часто вместо благодарности и попыток исправить недостатки возникает недовольство вмешательством в их дела. Отмечены даже случаи мести в виде дополнительных помех тем, кто принял участие в анкетировании. В результате общественный совет предложил заинтересованным лицам начать перемены с изменения психологии сотрудников пунктов пропуска, с отмены презумпции виновности на российской границе, благодаря которой каждый турист заранее воспринимается как нарушитель.