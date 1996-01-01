22 декабря Пенсионному фонду - 15 лет

Уважаемые сотрудники Пенсионного фонда России, 15 лет вы занимаетесь одной из важнейших государственных задач - сбором средств и организацией многих социальных выплат.

От имени тысяч пожилых людей, а мы все после определенного возраста называемся пенсионерами, поздравляю пенсионную службу Приморского края с 15-летием работы ПФР. Более всего ценю в руководстве и сотрудниках Приморского Пенсионного фонда готовность к пониманию, сотрудничеству и открытость людям всех поколений. Многолетнее сотрудничество Пенсионного фонда с общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России" приносит свои плоды - реальную помощь нуждающимся и повышение авторитета старших поколений.

Желаю еще более масштабных и ответственных дел, пусть они приносят все больше пользы жителям Приморья.

Геннадий ТУРМОВ, председатель Правления приморского отделения общественной общероссийской организации "Союз пенсионеров России", депутат Законодательного собрания Приморского края.