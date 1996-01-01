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Установлен возраст для создания семьи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жениться и выходить замуж лучше в возрасте от 23 до 27 лет. К такому выводу пришла группа ученых Техасского университета во главе с Норвалом ГЛЕННОМ, социологом, занимающимся вопросами брака и семейных ценностей.

В исследовании приняли участие 1503 юноши и девушки старше 18 лет. Некоторые из них уже состояли в браке, некоторые были разведены. Им задавали различные вопросы о женитьбе, разводе, сожительстве и воспитании детей. 88% опрошенных считают, что жениться надо один раз и на всю жизнь.

"Для того, чтобы определить степень удовлетворенности семейной жизнью и успешность брака, полученные ответы были подсчитаны согласно статистическому индексу с учетом того, сколько уже длится брак опрашиваемых и в каком возрасте они поженились", - говорит Гленн.

В результате исследования выяснилось, что ранние браки чаще заканчиваются разводом. Ученые объясняют это тем, что в молодом возрасте молодожены часто не осознают тот груз ответственности, который оказывается у них на плечах, поэтому когда многие из них сталкиваются с суровой действительностью семейной жизни, это приводит к многочисленным ссорам и впоследствии к расторжению брака.

С поздними браками ситуация обстоит немного лучше, чем с ранними. Однако ученые считают, что людям в возрасте порой бывает очень сложно привыкнуть друг к другу, что сказывается на прочности брачных уз.

"Если вам за 30, то ничего страшного в этом нет, - говорит Норвал Гленн. - Обычно у тех, кто женится в более позднем возрасте, брак длится дольше. Это обуславливается тем, что те люди, которые затягивают с браком, более тщательно подходят к выбору спутника жизни".

Ознакомившись с полученными результатами, ученые пришли к выводу, что идеальный возраст для создания семьи - 23-27 лет. Однако некоторые ученые обеспокоены - вдруг молодые люди, взволнованные тем, что если они не успеют заключить брак до 27 лет, то он у них будет неудачным, сломя голову бросятся выбирать себе будущих жен и мужей.

"Не следует брать результаты исследования себе за правило. Если у вас хорошие отношения и если вы хотите пожениться, то не следует с этим затягивать", - говорят ученые.

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