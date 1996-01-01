500 стипендий от мэра

С 50 до 500 увеличилось число стипендиатов, получающих денежные выплаты главы города. Эти и другие цифры были озвучены на встрече главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА со студентами и профессорско-преподавательским составом Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ).

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, встреча главы города со студентами в стенах ТГЭУ - уже не первое такое мероприятие. До этого Владимир Николаев общался с представителями ДВГУ, ДВГТУ, Дальрыбвтуза.

В своей речи глава города особо остановился на том, что и в будущем году будет продолжена реализация молодежных программ. По договоренности с ведущими вузами выпускники, окончившие школу с серебряной медалью, смогут учиться на бюджетной основе. Администрация будет содействовать в трудоустройстве выпускников вузов, в том числе и ТГЭУ.

Аплодисментами студенты встретили сообщение о том, что с 1 января 2006 года для них будет введена 50 процентная скидка на проезд на муниципальных трамваях и троллейбусах. Встреча закончилась вручением ректору ТГЭУ Виктору БЕЛКИНУ знака отличия второй степени "За заслуги перед Владивостоком" и благодарственных писем главы города - группе лучших студентов.