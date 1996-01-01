Транспорт почти готов к зиме

Готовность владивостокских компаний-перевозчиков к работе в зимний период составляет в среднем от 95 до 97%. Об этом было заявлено на совещании, прошедшем в администрации города при участии специалистов управления транспорта, сотрудников ГАИ и представителей транспортных предприятий.

Как стало известно из докладов руководителей фирм-перевозчиков, в числе которых "Раннер", "ДВ Автобизнес", "Автобизнес ДВ", "Этикет-ДВ", "Ространс", "Сити-Лайн", "Вестма", муниципальный "ВПОПАТ-1" и другие, все компании, работающие на городских маршрутах максимально подготовились к зиме. Приобретены расходные материалы, летняя резина заменена практически на всех автобусах, проведен ремонт автотранспорта.