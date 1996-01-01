"Жигули" на ладони

В "гараже" предпринимателя Александра ИВАНОВА из Владивостока более сотни машин, в разные годы произведенных российским автопромом. Среди них изящные легковушки, авто представительского класса, мощные тягачи и грузовики, используемые военными, а также тяжелые бульдозеры. Есть у него и "раритет", выпущенный на знаменитом Русско-Балтийском заводе еще до октябрьского переворота 1917 года. Причем все это разномастное автохозяйство занимает несколько полок на двух стеллажах. Дело в том, что машины в автопарке Иванова - коллекционные копии, сработанные в масштабе 1:43 к оригиналу. Этот масштаб был определен еще в 70-е годы прошлого века.

Коллекционеры всех стран, объединяйтесь!

Когда-то наш герой, как и его друзья-сверстники, играл в машинки, совершенно не предполагая, что детская забава в будущем станет настоящим хобби. Хотя, по его признанию, автомобилями он увлекся еще в школе, то есть в 70-е годы прошлого столетия. Но тогда Александр мечтал не о коллекционировании моделей авто, а о настоящей машине, прекрасно понимая, что при социализме его идея фикс могла стать реальностью в лучшем случае годам к тридцати. Надо сказать, что в семье Ивановых никогда не было личной машины. Даже обучаясь в Дальневосточном политехническом институте, он был далек от мысли о собирательстве. И кто знает, заболел бы Александр этой страстью, или нет, если бы не его младший брат Вячеслав.

- Собирать коллекцию начал он, а я чем мог, тем и помогал: когда деньгами, когда покупал новые модели. Потом у брата подросли дети, они стали играть машинками, машинки ломались, и брат решил отдать коллекцию на сохранение родителям. Но их внуки проявляли настойчивый интерес к моделям, - с улыбкой вспоминает Иванов дела давно минувших дней.

Чтобы сохранить коллекцию от уничтожения, Александр перевез миниатюрное автохозяйство в свой рабочий кабинет, где до нее не смогли бы добраться посторонние, в том числе и дети многочисленной родни. Можно сказать, на этом завершился первый этап формирования коллекции. Потом наступило почти 12-летнее затишье, когда Иванов практически не занимался собирательством. И не потому, что поостыл, нет. Просто бизнес отнимал все свободное время, и было не до хобби.

Второе дыхание автоколлекции дали Интернет и вступление Александра в 2003 году в Московский клуб коллекционеров. Как выяснилось, в России, таких как он, взрослых и вполне нормальных мужчин, собирающих автомодели, огромное количество. Более того, они есть в каждой цивилизованной стране!

- Я сейчас переписываюсь с коллекционерами из Израиля, Америки, Украины, из республик бывшего Советского Союза. Несмотря на огромные расстояния, они легко идут на контакт. Есть идея создать клуб любителей автомоделей во Владивостоке, подобно Московскому, но с коллекционерами из Владивостока я никак не могу наладить отношения. Они почему-то никак не идут на контакт, - разводит руками "завгар" Иванов.

По его словам, сегодня в России работают целые заводы, штампующие тысячи разнообразных автомоделей. Тем не менее настоящих коллекционеров по ряду причин этот ширпотреб не устраивает. Наиболее дотошные сами изготавливают детали и модели машин, до которых почему-то не доходят руки заводских специалистов. Иванов считает, что клуб собирателей автомоделей способствовал бы более тесному общению увлеченных людей и давал возможность для пополнения коллекций. У многих коллекционеров наверняка есть редкие дубликаты, которые днем с огнем не могут найти их коллеги. А клуб помог бы им выгодно реализовать "свое сокровище" или совершить равноценный обмен.

- Я не знаю, занимается ли кто-нибудь во Владивостоке изготовлением моделей машин. Но конверсией, то есть переделкой заводского варианта модели в коллекционную, что-то добавляя или, наоборот, убирая лишнее, занимаются почти все коллекционеры. Кто-то прилепит зеркальце, кто-то докрасит недостающую полосу, кто-то из грузовика сделает цистерну. Потому что заводы выпускают не все модели машин, которые когда-то сходили с конвейера, а конверсия позволяет восполнить недостающее звено, - рассказывает Александр.

Найти "номерной Саратов"

Сейчас в "автопарке" Иванова более сотни разнообразных моделей. Честно говоря, это не очень много. Но у Александра нет желания увеличивать коллекцию, так как сейчас это не проблема. Были бы деньги - и тебе прямо с завода, через Интернет, пришлют хоть тысячу машинок. Одна машинка обойдется от 100 до 300 рублей. Но если модель сделана в спецмастерской, в количестве не более сотни штук, то тогда ее стоимость возрастает в десятки раз.

По словам Иванова, мечта настоящего коллекционера - найти так называемый "номерной Саратов". Это машинки отменного качества, выпускаемые Саратовским заводом с 1975-го по 1986 годы. Причем каждая модель имела собственный порядковый номер: А-1, А-2 и т.д. А в начале 90-х годов прошлого столетия качество миниатюрных машин резко пошло на убыль. Большинство моделей, выпускаемых в эти годы, не сохранилось до наших дней, их съела "цинковая чума": металл, из которого они отливались, от времени разваливался...

...Самым первым экспонатом коллекции Иванова был миниатюрный "Москвич-408", недоживший до нынешних времен. Сегодня основной стержень коллекции Иванова - это российские грузовики с прицепом и самосвалы. Хотя не гнушается он и легковушками Страны Советов. По признанию Александра, для полного счастья ему не хватает около 30 моделей отечественных легковых автомобилей, выпускаемых в 70-е годы ХХ века. У него не хватает "олимпийского рафика", это одна из дефицитнейших моделей. Не хватает правительственного "ЗИЛ-115". Как ни странно, нет и обыкновенного 412-го "Москвича" и нескольких "Руссо-Балтов".

- Эти модели даже невозможно заказать! Их просто нет. Они либо хранятся у коллекционеров, либо где-то валяются в гараже, потому что их жалко выбросить. Кстати, нет в коллекции одной из самых редких моделей "Волги" ГАЗ-3102 с номером А-38. По непроверенным данным, их было выпущено от 100 до одной тысячи штук, - рассказывает Иванов.

Несмотря на это, в его автохозяйстве есть несколько раритетов, способных украсить любую коллекцию. Например, есть модель "Запорожца" ЗАЗ 968 под номером А-16. На российском рынке после "олимпийского рафика" это самая дорогая модель. Есть несколько дефицитных "Москвичей" с ошибочными номерами. То есть на модели должен быть выбит номер А-4, а по какой-то причине поставили А-6. Эта ошибка штамповщика подняла цену машины в несколько раз.

Но, по словам Александра, такими опечатками дорожат не все собиратели. Многие довольствуются просто наличием в коллекции определенной модели. Некоторые собирают одинаковые машинки, но с различными надписями. К примеру, на УАЗе одной и той же модели могут быть надписи: "Почта", "Скорая помощь", "Хлеб", "Меха" или "Реанимационная". Обычный человек на эти тонкости оформления не обратит внимание, а для коллекционера конкретная "профориентация" модели - бальзам на сердце.

- У меня нет интереса к моделям зарубежных машин, потому что это чужая история. В моей коллекции только те машины, с которыми я каким-либо образом столкнулся в жизни, - говорит "игрушечный" патриот Иванов, хотя сам разъезжает на джипе made in Japan. Свое пристрастие к импортному внедорожнику он объясняет только "отдаленностью Приморья от центральной части России". Его первой машиной, кстати, были "Жигули" ВАЗ-2109, на которых он отъездил почти пять лет. Модель этой машины в его коллекции стоит на самом почетном месте.