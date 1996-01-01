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Женщины смогут любить носом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дамы, потерявшие вкус к жизни и расстроенные этим, отныне смогут превратиться в сексуальных хищниц одним движением пальца. Американские медики создали стимулятор сексуального желания в виде спрея для носа. Пшикнула пару раз PT-141 в ноздрю - и практически сразу чувствуешь непреодолимое желание отдаться первому более-менее подходящему индивидууму.

Один из разработчиков лекарства от фригидности Карл СПАНА утверждает, что оно делает женщин более чувствительными. PT-141 - это синтетическая версия сексуального гормона, который не оставит равнодушными и мужчин.

И ни с какой виагрой новый препарат сравнивать не надо. В отличие от мужских таблеток, он действует на мозг, стимулируя рецепторы, которые отвечают за сексуальное желание. Так что тут уж не отвертишься: плевать на усталость, плохое настроение, ожидающего дома ужин мужа и поразительный побочный эффект, главное - успокоить расшалившиеся рецепторы.

Перед тем как испытать спрей на женщинах, медики поэкспериментировали на лабораторных крысах. А те, как только получали дозу PT-141, тут же, вздыбив усы, бросались на поиски партнера, причем его внешний вид не играл никакой роли.

Так что врачи, во избежание несчастных случаев, советуют не принимать чудо-лекарство в общественных местах, а в остальных внимательно присматриваться к окружающим - мало ли что ненароком попадется под горячую руку. Например, муж. И как ему бедному, даже при огромном таланте скрывать измены, объяснить потом, что нет никаких романов на стороне, все это было лишь случайностью и больше никогда не повторится. Пусть даже он умрет без секса.

Ведь спрей-стимулятор - это не какой-нибудь пластырь-обманка, который надо налеплять и носить сутками, ожидая, когда проснется былое желание. А потом, когда оно уже начинает шевелиться, узнать, что другая подопытная, которой наклеили самый обычный пластырь от мозолей, тоже вдруг почему-то стала чаще засматриваться на мужчин и рассказывать о незабываемых ночах любви.

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